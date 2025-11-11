Las eléctricas confían en mejorar la retribución a las redes en el trámite final

Lucas Irigoyen Martes, 11 de noviembre 2025, 22:06 Comenta Compartir

La retribución de las inversiones que hagan los operadores sobre la red se ha convertido en un elemento crítico para la electrificación del país. A las demandas industriales sobre una estructura colapsada, en Euskadi está colmada en un 95%, se añaden los problemas evidenciados por el apagón del pasado 28 de abril. La red necesita inversiones, pero ésta es operada con los precios regulados, lo que ha abierto el debate sobre cómo repartir el coste de esas inversiones. Antes de fin de año debe fijarse el modo definitivo de retribuir esas acciones que afrontan los operadores privados para los siguientes cinco años, lo que se conoce como tasa de retribución financiera (TRF). Es el porcentaje que recibirán los operadores del sistema por las inversiones realizadas.

La propuesta que salió el 6 de noviembre del supervisor , la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), propone una retribución del 6,58% tras subir en dos ocasiones el 5,58% actual. Para las eléctricas sigue siendo muy inferior al 7,5% que reclaman y que señalan que está, además, muy por debajo de la media que se maneja en los países de la Unión Europea, entre los que destacan Italia con un 8,1%, Suecia un 7,3% o Dinamarca 7,2%.

Las circulares, una vez tramitadas en la CNMC, se remitieron al Consejo de Estado sin esperar a las alegaciones del Gobierno central. Y es que el Ministerio de Transición Ecológica se había mostrado favorable a mejorar la retribución de las redes. De hecho, tras el verano, el Ejecutivo aprobó varias medidas para reforzar la infraestructura eléctrica atendiendo a las demandas de las comunidades autónomas. Unas inversiones que para Euskadi han supuesto más de 5.000 MW de potencia en su red, un 40% más gracias a las actuaciones en 20 subestaciones y la creación de cuatro nuevas. Por ello, las eléctricas no tiran la toalla y confían en que el Consejo de Estado recoja en sus observaciones una mejora de la retribución a la inversión que se haga en las redes. Fuentes conocedoras de los trámites aseguran a ELCORREO que contemplan que en el expediente de vuelta que envíe este órgano a la CNMC se recoja esa ampliación.

Votación ajustada

Las observaciones del Consejo de Estado se enviarán antes de final de mes al supervisor. La CNMC deberá recoger las aportaciones recibidas en las circulares sobre la retribución de las redes. Un trámite que requiere también de la votación del pleno. Un procedimiento en el que las mayorías de son determinantes. Según apuntan las mismas fuentes las votaciones realizadas sobre las dos circulares –una establece el método de cálculo de la inversión y la otra el porcentaje de retribución– han estado muy reñidas por lo que el voto de los consejeros vascos del pleno puede ser determinante en la última ratificación.

El pleno cuenta con un total de diez consejeros, entre los que está la presidenta de la CNMC, Cani Fernández. Son los que se reparten en las salas de Competencia y en la de Supervisión Regulatoria, que ha sido la encargada de elaborar las circulares. Dentro del pleno está Enrique Monasterio Beñaran. El que fuera director de Desarrollo e Innovación del Ente Vasco de la Energía (EVE) durante siete años y que entró como consejero de la CNMC en enero. Monasterio, tras su trayectoria en el organismo público del Gobierno vasco es gran conocedor de la realidad eléctrica de Euskadi. Además, está en la sala de Supervisión Regulatoria. El otro representante vasco es Rafa Iturriaga que, aunque pertenece a la sala de Competencia, también vota en el pleno.