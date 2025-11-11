ELA marca al PNV y Lakuntza defenderá en el Parlamento el salario mínimo vasco

El secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza, se subirá este jueves a la tribuna del Parlamento vasco. Allí, en la apertura del pleno ordinario, defenderá ... la iniciativa legislativa popular (ILP) impulsada por los sindicatos soberanistas –ELA, LAB, ESK, Steilas, Hiru y Etxalde–, que el pasado 21 de agosto presentaron 138.495 firmas para que Euskadi pudiera fijar su propio salario mínimo interprofesional (SMI) en el territorio. Aunque la propuesta no saldrá adelante por el voto contrario de PNV y PSE a su admisión a trámite, sí abrirá la puerta al debate.

Ésta no será la primera vez que una petición de este tipo llega al Parlamento vasco. En este escenario, en marzo de hace dos años, PNV, PSE, Podemos y EHBildu acordaron –a petición de este último– una proposición no de ley en favor de un sueldo mínimo superior al SMI de toda España, aunque la fórmula elegida entonces, y que el actual Ejecutivo autonómico sigue defendiendo, pasaba por instar a patronal y sindicatos a alcanzar un acuerdo a través de la negociación colectiva.

El propio vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, viene manifestando el compromiso que mantienen con esta vía a la que continúa apelando. De hecho, el mismo jueves Torres iniciará con CC OO y UGT una ronda de contactos que finalizará el lunes, entonces con ELA, LAB y Confebask, para impulsar el diálogo a través de la colaboración institucional y avanzar en la concertación social.

Junto al dirigente de ELA, el jueves también acudirán al Parlamento la coordinadora general de LAB, Garbiñe Aranburu, y representantes de otras centrales como Alberto Núñez Corral (Hiru) o Javier Sáenz (ESK). Allí defenderán su propuesta de reclamar al Congreso, a través del legislativo vasco, un cambio en el Estatuto de los Trabajadores que otorgue a las comunidades autónomas la competencia de fijar sus propios salarios mínimos, siempre que estos superen el fijado a nivel estatal.

Manifestación este miércoles

Estas centrales han convocado además para mañana una manifestación que recorrerá el centro de Bilbao. Partirá a las 11.30 horas y se detendrá frente a las sedes del Gobierno vasco, del PNV y del PSE. La marcha llevará por lema 'EAJ-PSE-Confebask, pobreziaren errudunak (culpables de la pobreza); SMI vasco ya!'.

Lo cierto es que a ELA y LAB se les vienen cerrando varias puertas. Al rechazo a este medida que el Gobierno vasco ya adelantó el pasado mes se le sumó, también en octubre, un nuevo bloqueo en el Consejo de Relaciones Laborales (CRL). Allí, durante un acto de conciliación previo a presentar una demanda conjunta ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco –en la que ambos sindicatos señalan que siguen trabajando– Confebask volvió a defender su postura de no abrir una negociación fuera de la mesa de diálogo social, y sin recoger en ella otras cuestiones que afectan a la competitividad de las empresas, como el problema del absentismo.

De esta manera todo apunta a que las cifras que se venían poniendo encima de la mesa quedarán en papel mojado. ELA y LAB llegaron a plantear un SMI que partiera al menos de los 1.500 euros mensuales, una cantidad superior a los 1.400 que proponía EHBildu en el parlamento hace dos años y medio, y muy por encima de la franja de entre 1.268 y 1.385 que planteaba el estudio técnico encargado por el Gobierno vasco.