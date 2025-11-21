El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Manifestación por el SMI vasco del pasado martes, 12 de noviembre, en Bilbao. Jordi Alemany

ELA y LAB presentan al Superior vasco la demanda contra Confebask por no negociar un SMI propio

Los sindicatos ya anunciaron que acudirían a los tribunales tras rechazar la patronal crear una mesa para debatir este asunto

Sergio Llamas

Viernes, 21 de noviembre 2025, 10:18

Comenta

La vía judicial anunciada por ELA y LAB, tras no conseguir ningún avance en las reuniones convocadas en el Consejo vasco de Relaciones Laborales (CRL) ... para negociar con Confebask un salario mínimo interprofesional propio para el territorio, ya está en marcha. Este miércoles las dos centrales soberanistas presentaron la demanda ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), un trámite con el que buscan el respaldo de la justicia para forzar un debate que la patronal ha rechazado por su contenido y forma. Mientras los sindicatos quieren plantear un centro de discusión en este órgano bipartito -solo con los agentes sociales- y con este único tema, la confederación empresarial defiende abordarlo en una mesa de diálogo social -también abierta a la participación del Gobierno vasco-, incluyendo otras cuestiones que afectan a la competitividad como el absentismo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detienen a un guardia civil en el Puerto de Bilbao con 120 kilos de cocaína en el coche patrulla
  2. 2

    «Cuando me desperté tenía a mi compañero de trabajo encima penetrándome»
  3. 3

    El Supremo condena al fiscal general por revelación de secretos y le inhabilita dos años
  4. 4 El temporal se recrudece en Bizkaia: una granizada colapsa el Txorierri, nieve en Urkiola y temperaturas bajo cero
  5. 5

    La Iglesia se abre a cambiar las fechas de la Semana Santa para hacerlas coincidir con las confesiones ortodoxas
  6. 6 Cuatro familias de Erandio al borde del desahucio por una hipoteca «abusiva»
  7. 7 El gesto del Athletic con sus socios para el partido del Camp Nou
  8. 8

    «Más de un paciente me ha tocado el culo cuando me acercaba a su cama»
  9. 9

    Cruzada para salvar el edificio que Kutxabank quiere derribar en el centro de Bilbao
  10. 10

    El policía de Santurtzi que obtuvo la segunda mejor nota en el examen filtrado suspendió la prueba práctica

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo ELA y LAB presentan al Superior vasco la demanda contra Confebask por no negociar un SMI propio

ELA y LAB presentan al Superior vasco la demanda contra Confebask por no negociar un SMI propio