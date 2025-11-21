ELA y LAB presentan al Superior vasco la demanda contra Confebask por no negociar un SMI propio

La vía judicial anunciada por ELA y LAB, tras no conseguir ningún avance en las reuniones convocadas en el Consejo vasco de Relaciones Laborales (CRL) ... para negociar con Confebask un salario mínimo interprofesional propio para el territorio, ya está en marcha. Este miércoles las dos centrales soberanistas presentaron la demanda ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), un trámite con el que buscan el respaldo de la justicia para forzar un debate que la patronal ha rechazado por su contenido y forma. Mientras los sindicatos quieren plantear un centro de discusión en este órgano bipartito -solo con los agentes sociales- y con este único tema, la confederación empresarial defiende abordarlo en una mesa de diálogo social -también abierta a la participación del Gobierno vasco-, incluyendo otras cuestiones que afectan a la competitividad como el absentismo.

ELA, LAB, Steilas, ESK, Etxalde e Hiru parecen decididas a forzar este encuentro tras el rechazo que ya vivió la semana pasada la otra vía abierta para conseguir un SMI vasco a través del Congreso. La iniciativa legislativa popular (ILP) presentada por estas formaciones, y con el respaldo de 138.495 firmas, quedó atascada en el Parlamento vasco después de que PNV, PSE, PP y Vox votaran en contra de admitir el debate a trámite, alegando una falta de encaje legal. El propósito de la medida era trasladar la propuesta desde el Gobierno autonómico al Ejecutivo central, para que allí se modificara el Estatuto de los Trabajadores y se otorgara a las comunidades la competencia de elevar los salarios mínimos más bajos.

Tras el acto de conciliación convocado el pasado 23 de octubre, después de que las dos reuniones mantenidas en febrero de este año se cerraran sin que se llegara a constituir una mesa para abordar el SMI vasco, Confebask manifestó que las empresas vascas ya venían realizando «un esfuerzo en los últimos años para subir los salarios por encima de los de todo el Estado y del IPC» y recordó que no había cambiado nada desde el último emplazamiento. Sin embargo, este último acto formaba parte de un proceso PRECO para justificar el recurso ante los tribunales que las formaciones sindicales ya habían anunciado, por lo que la cita se basó básicamente en la presentación de argumentos jurídicos.

Trabajadores sin convenio

Los representantes sindicales -el responsable de negociación colectiva de ELA, Pello Igeregi, y su homóloga en LAB, Oihana Lopetegi- defendieron por su parte que con esta lucha buscaban beneficiar «a quienes reciben un salario mínimo, que afecta sobre todo a quienes peor están, los que no tienen ningún convenio colectivo -como las trabajadoras domésticas- o aquellos que sufren un acuerdo estatal con salarios muy cercanos al SMI profesional», para lo que anunciaron más movilizaciones.

ELA y LAB ya habían advertido en septiembre su intención de acudir al TSJPV si Confebask mantenía su negativa a abrir una negociación en el Consejo de Relaciones Laborales. Entonces adelantaron que la preparación de la demanda se prolongaría durante varias semanas, hasta tenerla ya finalmente lista y presentarla este miércoles.

Por su parte, el vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, venía manifestando su rechazo a la judialización del proceso, una decisión que calificó de «error». Entonces pidió a ELA y LAB no abordaran esa vía. «Yo nunca les demandaría por no acudir a la mesa de diálogo social», comparó. Precisamente, este viernes ambos sindicatos dieron un plantón a la ronda de encuentros organizada por Torres, que previamente se había citado con CC OO y con UGT de Euskadi y más tarde lo hizo con Confebask, y a cuyo gobierno acusaron de «obedecer los dictados de la patronal».