ELA y LAB convocan una manifestación en defensa del SMI vasco el 12 de noviembre en Bilbao

Los sindicatos ELA, LAB, ESK, Steilas, HIRU y Etxalde han convocado una manifestación para el próximo 12 de noviembre en Bilbao con la que quieren ... presionar a PNV y PSE para que acepten debatir su Iniciativa Legislativa Popular (ILP) con la que pide fijar un salario mínimo interprofesional (SMI) propio en Euskadi. La iniciativa se conoce después de que el Consejo de Gobierno trasladara el pasado 20 de octubre su criterio en contra a esta petición, que se formalizó en agosto con la entrega de 138.500 firmas favorables. Su negativa cortaría de raíz la opción a votar en el Parlamento vasco una propuesta que aspiraba a traducirse en una solicitud ante el Gobierno central para que cada Comunidad Autónoma pudiera elevar en su territorio el SMI fijado como base para todo el país.

La manifestación tendrá lugar en Bilbao. Partirá a las 11:30 horas desde la sede del Gobierno Vasco (Gran Vía), pasará por la del PSE-EE (Alameda Rekalde) y concluirá ante Sabin Etxea, bajo el lema 'PNV-PSE-Confebask, pobreziaren errudunak; SMI vasco ya!'.

En su mensaje incluyen a la patronal vasca, con la que mantuvieron un último encuentro el pasado 22 de octubre. Entonces se citaron en el Consejo de Relaciones Laborales, dentro de un proceso PRECO y bajo la fórmula jurídica de un acto de conciliación, después de que la confederación empresarial trasladara a comienzos de año su oposición a abordar este asunto de manera exclusiva y fuera de una mesa de diálogo social (un órgano en el que también estaría presente el Gobierno vasco, pero que ELA y LAB rechazan por considerarlo inefectivo). Ante la falta de avances en esta última cita, las centrales soberanistas anunciaron que en las próximas semanas presentarían una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que todavía se está elaborando. Su objetivo, buscar una condena que fuerce un encuentro en el que se fijen avances.

Informe negativo

Con el anuncio realizado este lunes, ELA, LAB y el resto de sindicatos soberanistas han criticado la postura del Gobierno vasco contra la ILP por el salario mínimo. «Hay que recordar que el PNV hizo pública ex profeso su posición contraria a la ILP por el salario mínimo. Este partido defiende que debería reivindicarse la competencia plena en torno al salario mínimo, sin intervención alguna del estado, y que la iniciativa sindical no se ajusta a esa ambición. Posteriormente el Ejecutivo autónomo dio a conocer su informe negativo sobre la ILP porque los sindicatos reclaman la competencia plena, existe el riesgo de romper la unidad de mercado de España y la materia del salario mínimo exige el consenso con la patronal», han recordado.

ELA y LAB han señalado que una situación similar se produjo ya con la ILP presentada por el movimiento de pensionistas, y que sufrió el mismo bloqueo en el Parlamento vasco. Una dinámica que, según han alertado, puede suponer «un fraude democrático». «Han sido 138.495 los trabajadores que han demandado que el salario mínimo sea fijado aquí, y constituye un mínimo democrático que la reivindicación de estos ciudadanos sea debatida. Las ILPs son el mecanismo democrático de que dispone la ciudadanía para hacer política; negar el debate supondría un fraude absoluto y reflejaría una visión elitista y autoritaria de la política», han subrayado, y les han recordado que todavía «están a tiempo» de ponerle solución. «Cada fuerza política puede poner sobre la mesa sus reivindicaciones, pero no es de recibo que se hurte el debate en sí. Los sindicatos están dispuestos a discutir las aportaciones de los partidos en el Parlamento; sería incomprensible que los partidos diesen la espalda a esa disposición a negociar», han zanjado.

Entre tanto, el vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, que en plena polémica por el SMI se había comprometido a reunirse con los sindicatos para trabajar avances en la concertación social, iniciará este martes una ronda de contactos. Lo hará con Comisiones Obreras en un encuentro programado por la tarde, y en el que también participará la Viceconsejera de Trabajo y Seguridad Social, Elena Pérez Barredo.