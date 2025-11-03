El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los sindicatos ELA y LAB entregaron en agosto más de 138.000 firmas al Parlamento Vasco. Rafa Gutiérrez

ELA y LAB convocan una manifestación en defensa del SMI vasco el 12 de noviembre en Bilbao

Cargarán contra el PNV y PSE, por su rechazo a debatir la petición en el Parlamento vasco, y también contra Confebask, a la que acusan de no negociar

Sergio Llamas

Lunes, 3 de noviembre 2025, 13:10

Comenta

Los sindicatos ELA, LAB, ESK, Steilas, HIRU y Etxalde han convocado una manifestación para el próximo 12 de noviembre en Bilbao con la que quieren ... presionar a PNV y PSE para que acepten debatir su Iniciativa Legislativa Popular (ILP) con la que pide fijar un salario mínimo interprofesional (SMI) propio en Euskadi. La iniciativa se conoce después de que el Consejo de Gobierno trasladara el pasado 20 de octubre su criterio en contra a esta petición, que se formalizó en agosto con la entrega de 138.500 firmas favorables. Su negativa cortaría de raíz la opción a votar en el Parlamento vasco una propuesta que aspiraba a traducirse en una solicitud ante el Gobierno central para que cada Comunidad Autónoma pudiera elevar en su territorio el SMI fijado como base para todo el país.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  2. 2 El Consejo de Informativos de TVE carga contra Gonzalo Miró por sus palabras sobre Mazón
  3. 3 Un ertzaina salva la vida a una niña de 2 años en Bilbao tras realizarle la maniobra de Heimlich
  4. 4

    El enfado de Valverde con un jugador de la Real: «No seas tan gallito»
  5. 5

    Mazón dimite tras pactarlo con Feijóo: «He cometido errores y viviré con ellos toda mi vida»
  6. 6

    Vilaplana sobre Mazón: «Me estalla la cabeza. ¿Cómo pudo hablarme con normalidad? Creo que no sabía nada, si no no es posible»
  7. 7

    Da a luz en el andén del metro en San Ignacio: «Pensábamos que era un infarto y, al final, ha sido una niña preciosa»
  8. 8

    Las dudas del Gobierno vasco frenan el gran parque empresarial alimentario de Bizkaia
  9. 9 El bocado fresco que Pozas necesitaba
  10. 10 El verdadero motivo por el que Richard Gere y Alejandra Silva se van de España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo ELA y LAB convocan una manifestación en defensa del SMI vasco el 12 de noviembre en Bilbao

ELA y LAB convocan una manifestación en defensa del SMI vasco el 12 de noviembre en Bilbao