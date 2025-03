ELA fortalecerá «el modelo sindical de la confrontación» en su congreso, porque «no hay alternativa»

ELA apostará por «reforzar sus señas de identidad y su modelo sindical autónomo y de confrontación» en su próximo congreso, que se celebrará en el ... Palacio Euskalduna de Bilbao el próximo 2 y 3 de junio. Así lo ha remarcado el secretario general de la central soberanista, Mitxel Lakuntza, en la presentación de la cita que reunirá a 736 delegados -por primera vez con una mayoría de mujeres, que supondrán el 53%-, así como diferentes invitados. «El modelo sindical de confrontación que vamos a fortalecer en el siguiente congreso no tiene alternativa, porque es la única que se nos plantea en esas mesas de diálogo social que utiliza la patronal para intentar bloquear algunas reivindicaciones tan urgentes y tan legítimas como es la del salario mínimo interprofesional (SMI)», ha remarcado Lakuntza.

Su intervención ha cerrado una presentación en la que también han participado la secretaria general adjunta, Amaia Muñoa; el representante de Comunicación, Iván Giménez; y la respomsable de Organización, Leire Txakartegi. El secretario de la organización ha sido claro en su mensaje y ha subrayado que «hay una realidad que no le gusta a la patronal y las administraciones de este país pero no puede ocultarse, que es que más huelgas han traído mejores convenios. Y no es una afirmación que solo haga ELA, es una afirmación que respalda la estadística», ha incidido.

Para el líder de ELA se trata de un elemento que justifica «la solidez y la cohesión» de un sindicato mayoritario en Euskadi, con el 40% de representación. En total, incorporando a Navarra, suman más de 104.000 afiliados. Una fortaleza que llevará al Comité Nacional a mantener su actual Comité Ejecutivo introduciendo tres nuevas figuras: Ane Bilbao Alzelai (Gasteiz, 1993) para la Afilicación, Elecciones Sindicales, Sistema de Gestión y Plan de Equidad de Género), a Unai Oñederra Egaña (Donostia, 1973) en Formacíón, Iparralde y Estrategia Soberanista, y a Luis Fernández Centeno (Iruña, 1973) en Sindicalización, Militancia, Acciones Confederales. En total, ésta se compondría de 12 personas.

«Transformar la sociedad»

ELA quiere extender su mensaje más allá del ámbito de trabajo para que ayude a «transformar la sociedad», como reza el lema del congreso: 'Langileria antolatu, gizartea eraldatu (Transformar la sociedad organizando la fuerza laboral). Más sindicato, más vida'. Muñoa ha marcado en su intervención tres retos para los próximos cuatro años, que incluyen combatir el actual militarismo y el « ambiente belicista» que prevé invertir dinero público en la industria de defensa «utilizando el miedo». Igualmente ha reivindicado la necesidad del autogobierno y la necesidad de combatir los ataques contra el estatus del euskera, así como un impulso a la izquierda «que confronte la apuesta neoliberal».

La central quiere aprovechar esta decimosexta cita cuatrienal para actualizar los principios fijados en 1976 y marcar unos ejes estratégicos de lucha contra la precariedad, la equidad del género y la estructuración del trabajo planificado. Defienden que la clase trabajadora está generando más riqueza que nunca, con unos beneficios empresariales que crecen año tras año, mientras que las rentas de trabajo están perdiendo peso en el reparto de la riqueza y se extienden las desigualdades y la pobreza. «ELA seguirá luchando para obtener incrementos salariales superiores al IPC y por la reducción de jornada», han reivindicado.

De los 736 delegados que participarán en el encuentro, 350 han sido elegidos desde las comarcales y territoriales y otros 350 por las federaciones. Los 36 restantes integran el Comité Nacional. Cerca de 2.500 militantes están participando en la elaboración de las líneas maestras que definirán el trabajo sindical durante los próximos cuatro años.