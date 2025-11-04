La educación empuja el empleo vasco a un nuevo techo, 1.031.000 afiliados El desempleo se ha resentido en octubre y crece un 0,6% respecto al mes anterior

Educación suma más de 9.000 trabajadores con el regreso de las vacaciones.

Sergio Llamas Martes, 4 de noviembre 2025, 09:23 | Actualizado 09:39h. Comenta Compartir

El número de afiliados toca un nuevo techo en Euskadi y alcanza 1.031.670 personas, 2.500 trabajadores más que en su récord anterior ... fijado en mayo. Solo en el último mes ha sumado 13.400 trabajadores (crece un 1,32%) fruto de la vuelta del curso escolar y el empuje de la educación que incorpora 9.380 trabajadores, un 12,31% más, con el arranque de las academias, los másteres y las actividades extraescolares. La vuelta del verano empuja también a la hostelería, que sube un 3,33% con casi 2.400 trabajadores más.

Noticia relacionada España supera de nuevo los 21,8 millones de afiliados tras otro acelerón del empleo, aunque el paro sube Por contra, el numero de desempleados se ha resentido en el último mes y sube un 0,6% respecto a septiembre. Actualmente hay 107.609 parados, (640 más que en septiembre) si bien en la comparativa anual la cifra es positiva con una bajada del 0,8% alcanzando el decimotercer mes de descensos continuados respecto al ejercicio pasado. Donde más ha caído en los últimos doce meses es en el sector de la construcción, donde la cifra de parados se ha rebajado un 6,87% ante la falta de mano de obra, en comparación con el 0,87% del área de servicios o el 0,17% de la industria. En actualización La redacción de EL CORREO trabaja en estos momentos para actualizar y completar esta información. EL CORREO+ Disfruta de una experiencia única y navega sin límites por nuestra web. Suscríbete aquí .

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Ministerio de Empleo y Seguridad Social