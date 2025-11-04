El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Educación suma más de 9.000 trabajadores con el regreso de las vacaciones. EFE

La educación empuja el empleo vasco a un nuevo techo, 1.031.000 afiliados

El desempleo se ha resentido en octubre y crece un 0,6% respecto al mes anterior

Sergio Llamas

Martes, 4 de noviembre 2025, 09:23

El número de afiliados toca un nuevo techo en Euskadi y alcanza 1.031.670 personas, 2.500 trabajadores más que en su récord anterior ... fijado en mayo. Solo en el último mes ha sumado 13.400 trabajadores (crece un 1,32%) fruto de la vuelta del curso escolar y el empuje de la educación que incorpora 9.380 trabajadores, un 12,31% más, con el arranque de las academias, los másteres y las actividades extraescolares. La vuelta del verano empuja también a la hostelería, que sube un 3,33% con casi 2.400 trabajadores más.

