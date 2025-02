La ONU patrocina en 1947 el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, GATT, que liberaliza el comercio, disparando el crecimiento mundial. En 1995, se busca ... algo más estructurado para regular el comercio internacional, lo que lleva a crear la OMC, Organización Mundial de Comercio, que hoy parece muda, ante los puñetazos de Donald Trump. Ahora, vamos en la dirección contraria, hacia un mundo proteccionista, como en 1930.

Conviene distinguir los dos anuncios de Trump. En la primera andanada anuncia aranceles del 25 % para determinados productos de México y Canadá, y de un 10 %, más suave que el esperado, para China, lo que explica su reacción medida. Luego, aranceles del 25% para el acero y aluminio europeo. Cabe decir que en esta primera andanada todos reaccionan con cautela, con el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, y la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ganando tiempo y la UE en modo espera, mientras Modi, presidente de la India, principal proveedor de acero en USA, visita Washington prometiendo comprar su petróleo.

Con el púgil rival tocado, Don Arancel nos da un segundo puñetazo, anunciando la bomba del arancel recíproco, adicional a los anteriores, que pretende gravar a cada Estado con una carga equivalente a la que sufre el producto americano para entrar en su mercado. Ellos, solitos, hacen el cálculo, disponible el 1 de abril. Los países emergentes tienen aranceles más altos, pero no hay gran diferencia media entre USA y UE, pero sí para los automóviles: los europeos pagan el 2,5% por entrar en USA, mientras los americanos pagan el 10% por entrar aquí. Algo similar en la alimentación, porque gravamos 3 puntos por arriba del arancel americano. Elegir el IVA como referente no es casual, porque no es un arancel, sino un impuesto al consumo que pagan todas las empresas europeas por sus ventas dentro de la UE. Pero, y aquí viene el lío, al estar exentas sus exportaciones, que pagan los impuestos en destino, el impuesto americano es inferior al IVA europeo. La UE contraataca y recuerda que su economía es una de las más abiertas del mundo porque más del 70 % de las importaciones tienen arancel cero. Todo apunta a que rebajaremos aranceles a sus coches y aumentaremos las compras de gas y de armas para una defensa que pagaremos de nuestro bolsillo.

En cuanto a España, importamos de USA más que lo que les exportamos, que no llega al 2,3% del PIB, la mitad que la UE; pero asociar arancel e IVA nos complica la vida. Lo dicho para Europa nos influye, sobre todo en automoción, porque nuestros grandes clientes son Francia y Alemania, grandes exportadores. Además, tenemos 6.000 empresas en México que pueden verse afectadas. Por último, el efecto rebote, porque los productos que no entren allí buscarán, como hace el agua, su salida a otros mercados. Hoy las ventas directas españolas en el mercado norteamericano son un 13 % del total, centradas en acero, farmacia, vino y aceite de oliva. Hasta ahora, el acero ha venido librando por contingentes y el vino por su grado alcohólico, pero el aceite ha sufrido.

Trump busca reducir su déficit comercial, pero lo hace saltándose las normas, por lo que China le denuncia ante la OMC. Pretende financiar un 10% del presupuesto, pero sus ciudadanos pagarán más por sus bienes, 'trumpflación', dificultando el crecimiento global. La pandemia nos legó un comercio internacional por bloques, pero esto disgrega al grupo occidental, porque la UE es potencia exportadora, pero no militar ni geopolítica, y ahí está el problema, sobre todo si Trump, Xi y Putin se ponen de acuerdo para sus cosas, sin contar con nosotros, léase Ucrania.

La semana nos ha traído dos asuntos distintos pero relacionados, como son la negociación de Ucrania y el arancel recíproco, lo que ha hecho pupa en la UE, que acelera el gasto en defensa. La intervención de Vance en Múnich, que desata la indignación europea, empeora las cosas. Por eso, más allá de la negociación que viene, se acaba la inocencia europea y la UE debe unirse y concentrarse en lo importante para sobrevivir.