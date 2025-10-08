La edad media de los emprendedores vascos baja de los 44 hasta los 38 años

El ecosistema de emprendimiento vasco se rejuvenece. La edad media para que los habitantes del territorio inicien sus nuevos negocios ha bajado desde los 44 ... años hasta los 38 años. Así lo constatan los datos del Observatorio Vasco de Emprendimiento, que ha presentado este miércoles el Informe Global Entrepreneurship Monitor (GEM) de Euskadi para este 2024-2025, un observatorio compuesto por UPV/EHU, Mondragon Unibertsitatea y Deusto.

El informe revela que este dato relacionado con la edad es uno de los más bajos de la última década. Sin embargo, hay diferencias de género: las mujeres emprendedoras presentan de media una edad algo más baja (35 años) si se compara con la de los hombres (39 años).

No se trata de la única brecha que existe entre hombres y mujeres. El documento descubre una diferencia más que considerable en cuanto al capital medio para iniciar el negocio en cuestión. Mientras los primeros movilizan 30.000 euros de media en la fase inicial de sus proyectos, las segundas solamente invierten 12.204. La práctica totalidad (91,2%) de los emprendedores recurren a ahorros personales, logrando a través de esta vía financiar seis de cada diez euros que han necesitado. No obstante, al mismo tiempo se produce un aumento generalizado del acceso a fuentes externas de financiación por parte de la población emprendedora. Las entidades financieras siguen desempeñando un papel creciente en la financiación del proceso, y es que un 43,6% ha accedido a esta opción, lo que constituye un récord en la serie histórica.

Desglosando los datos por actividad económica, los negocios relacionados a servicios tradicionales siguen siendo los preferidos por los emprendedores. Concretamente, para el 61,6%. Un dato que llama la atención es que la proporción de tasa TEA (porcentaje de la población entre 18 y 64 años con una iniciativa emprendedora de menos de tres años y medio) vinculada a proyectos industriales alcanza el 12%, lo que se traduce prácticamente en el doble respecto a años anteriores. Asimismo, la tasa ha descendido en los servicios avanzados (10,9% frente al 20% en 2023) y se mantiene estable en el sector primario (1,2%) y la construcción (2,8%).

Innovación e inteligencia artificial

Una clara lectura del informe es que el ecosistema de emprendimiento vasco se está transformando acorde a las exigencias del mercado. Y es que según los datos, por primera vez, más de la mitad de la población emprendedora en fase inicial incorpora algún grado de novedad en producto/servicio (65,8% frente al 35,3% en 2023) y en las tecnologías o procesos empleados (63,9% frente al 31% en 2023).

Por otra parte, se da un aumento muy notable en la proporción de negocios que esperan intensificar sus procesos de digitalización en los próximos meses. Un 61,3% de la población TEA afirma que lo hará , frente al 38,7% que lo hacía en 2023. Y es que la población emprendedora otorga una gran importancia a los recursos digitales como vía para relacionarse con clientes e implementar la estrategia de negocio.

La Inteligencia Artificial es ya percibida como un recurso estratégico importante para el negocio. De hecho, tres de cada cuatro negocios en fase inicial (74,4%) opinan que ya es relevante o muy relevante su implementación.