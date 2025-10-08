El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
En el caso de las mujeres la media de edad baja hasta los 35 años. E. C.

La edad media de los emprendedores vascos baja de los 44 hasta los 38 años

Los hombres movilizan 30.000 euros de media para iniciar sus negocios, más del doble del capital que las mujeres, 12.204 euros

Gonzalo Ruiz

Miércoles, 8 de octubre 2025, 10:09

Comenta

El ecosistema de emprendimiento vasco se rejuvenece. La edad media para que los habitantes del territorio inicien sus nuevos negocios ha bajado desde los 44 ... años hasta los 38 años. Así lo constatan los datos del Observatorio Vasco de Emprendimiento, que ha presentado este miércoles el Informe Global Entrepreneurship Monitor (GEM) de Euskadi para este 2024-2025, un observatorio compuesto por UPV/EHU, Mondragon Unibertsitatea y Deusto.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Estos son los nombres de niña y niño que los padres prefieren en Euskadi
  2. 2 La joven bilbaína víctima de una violación se enfrenta ahora a la «propaganda basura» de Vox
  3. 3 Rescatan los cuerpos de los cuatro desaparecidos en el derrumbe de un edificio en obras en Madrid
  4. 4

    «Desperté en Gaza, medio desnuda entre terroristas»
  5. 5 Dos trabajadores heridos por una descarga eléctrica en la acería ACB en Sestao
  6. 6

    Selton Sued entrena por primera vez a las órdenes de Valverde
  7. 7 El Comité Técnico de Árbitros dice que el portero del Mallorca tuvo que ser expulsado por la entrada a Maroan
  8. 8 Muere tras quedar atrapado en el ascensor y caer por el hueco al intentar escapar
  9. 9 Euskadi abrirá a familias monoparentales las ayudas de 100 euros al mes por hijo
  10. 10

    El absentismo en Osakidetza escala hasta el 10,5%: 4.000 trabajadores faltan de media al día

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La edad media de los emprendedores vascos baja de los 44 hasta los 38 años

La edad media de los emprendedores vascos baja de los 44 hasta los 38 años