La economía vasca aguanta con firmeza y crece un 2,2% respecto al año pasado

Pese a un contexto económico complejo, marcado por una incertidumbre perenne que reina en los mercados por la guerra comercial, la economía vasca está demostrando ... su resiliencia. Los datos lo demuestran: el Producto Interior Bruto (PIB) de Euskadi ha crecido un 2,2% en este tercer trimestre respecto al mismo trimestre del curso anterior, tal y como constata el Avance de cuentas económicas trimestrales publicado este jueves por el Eustat. Una estadística que también arroja que el PIB ha crecido cuatro décimas en comparación con el segundo trimestre de este año.

Este 2,2% es, precisamente, la previsión que realizó el Ejecutivo autonómico sobre el crecimiento de la economía vasca para el cierre de año. Una previsión que Lakua revisó al alza hace apenas dos semanas. En aquel entonces, el vicelehendakari Mikel Torres aseguró que «estos datos ponen de manifiesto la fortaleza de nuestra economía» y que Euskadi «ha sabido mantener el rumbo en un contexto internacional incierto». Con todo, y acorde a la evolución de estos últimos meses, la economía vasca, netamente exportadora y dependiente de su fuerte industria, está creciendo a un ritmo menor que la española, más resguardada en el sector servicios, que se ha convertido en la principal palanca de crecimiento del país.

En el caso de Euskadi, pese a estos buenos datos, también existen señales negativas. Una de ellas es la atonía de las exportaciones, que en el primer semestre han caído un 0,7% respecto al curso anterior, sobre todo a raíz de la debilidad de sus principales socios, Alemania y Francia (entre ambos importan cerca del 30% de los productos vascos enviados al extranjero), cuya débil demanda interna está afectando de lleno al resultado de las compañías vascas. De hecho, la caída de recaudación del Impuesto de Sociedades también ha hecho saltar las alarmas, ya que este año caerá 250 millones (un 14%) hasta los 1.491 millones, lo que resultará en el mayor descenso desde la crisis financiera y al mismo tiempo evidencia el difícil momento que atraviesan varias de las compañías vascas más importantes.

Se trata de las «nubes negras» de las que advirtió el lehendakari Pradales a finales de septiembre, cuando subrayó que pese a que la economía vasca está demostrando demostrado su capacidad para «aguantar y hacer frente» al complicado contexto mundial, destacó la necesidad de «poner toda la carne en el asador» para proteger a la industria vasca. De ahí los grandes planes de inversiones que desde Lakua han ido anunciando estos últimos meses, como la 'Alianza Financiera Vasca' o el Plan de Industria 2030, con el que se pretende movilizar 16.000 millones de euros.

Objetivo 6,4%

La estadística publicada por el Eustat, por otra parte, evidencia que el empleo de la comunidad está aguantando firmemente, ya que en un periodo de doce meses ha crecido un 1,4%, lo que se traduce en la creación de más de 13.000 puestos de trabajo, un dato que también está alineado con las estimaciones de Lakua, que prevé cerrar el año con una tasa de paro del 6,4%. El Eustat ha subrayado en una nota que en este tercer trimestre, tanto el sector servicios como la construcción han sido los grandes motores del crecimiento vasco.