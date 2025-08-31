El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Contenedores para la exportación de productos almacenados en el Puerto de Bilbao. Manu Cecilio

La economía vasca afronta otoño lastrada por los aranceles y la crisis de sus socios europeos

El Gobierno vasco deberá afinar sus planes de apoyo al relanzamiento de un sector industrial muy debilitado

Ana Barandiaran

Ana Barandiaran

Domingo, 31 de agosto 2025, 00:21

La economía vasca, muy dependiente de las exportaciones, afronta el inicio de curso con numerosos frentes abiertos en el exterior. Para empezar, y a la ... espera de lo que decidan los tribunales sobre los aranceles de Trump, tiene que digerir el acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea, que contempla una tasa genérica del 15% y mantiene el 50% en sectores clave como el acero. A ello se suman las dificultades de sus dos principales socios europeos: en Francia el Gobierno está en la cuerda floja tras plantear duros ajustes en el gasto público y Alemania renquea, con una contracción de su PIB en el segundo trimestre. Es un panorama muy complicado para la debilitada industria vasca, que no termina de recuperar el pulso.

