El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo La decimotercera etapa de la Vuelta a España, en directo
La presidenta de la Comisión Europea junto al presidente de EE UU el día que firmaron el pacto comercial. Reuters

La economía española lidera la eurozona, que frena bruscamente su avance por el golpe de la guerra comercial

España crece un 0,7% en el segundo trimestre y registra el segundo mejor dato del bloque que sufre el retroceso de Alemania o Italia por los aranceles

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Viernes, 5 de septiembre 2025, 13:52

La guerra comercial ya está impactando en el crecimiento de la economía europea. Los datos confirmados este viernes por la agencia de estadística europea, Eurostat, ... indican que el bloque de la moneda común avanzó solo un 0,1% en el segundo trimestre, coincidiendo con el comienzo de la guerra arancelaria y frenando bruscamente su avance del 0,6% registrado en el primer trimestre del año. Respecto a hace un año, el ritmo de crecimiento del PIB de la eurozona aumentó un 1,5%, una décima menos que en los tres primeros meses de 2025 y muy por debajo del 2,1% que avanza Estados Unidos a nivel interanual en este periodo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Estafan a un lotero de Bilbao 10.000 euros en la compra de 500 décimos de Navidad
  2. 2 Óscar Freire carga contra los manifestantes propalestinos de Bilbao: «Son perroflautas que solo buscan peleas»
  3. 3 «Estaban desquiciados, se atrincheraron en la tienda y empezaron a tirarse melones»
  4. 4 Prohíben subir a una mujer con un bebé de 12 meses en un autobús Bilbao-San Sebastián con asientos vacíos
  5. 5

    El polémico dueño del equipo ciclista de Israel, un multimillonario «orgulloso de ser sionista»
  6. 6

    Mango Home abrirá una supertienda de hogar y decoración de 500 metros cuadrados en Bilbao antes de navidades
  7. 7

    Ortuzar ficha por la auditora PwC como asesor externo
  8. 8

    Las instituciones admiten el daño a la imagen de Bilbao y Bizkaia para atraer grandes eventos
  9. 9

    Educación rechaza concertar el colegio Osotu, que cerrará sus puertas antes de que arranque el curso
  10. 10 ¿Qué pasa cuando una persona viuda se jubila? ¿Son compatibles ambas pensiones?

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La economía española lidera la eurozona, que frena bruscamente su avance por el golpe de la guerra comercial

La economía española lidera la eurozona, que frena bruscamente su avance por el golpe de la guerra comercial