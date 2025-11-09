El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Manifestación en Bilbao durante una jornada de huelga en el sector público para exigir que las decisiones sobre salarios y empleo se tomen Euskadi E.P.

La dura presión sindical acentúa la brecha entre el sector público y el privado en Euskadi

Las continuas mejoras arrancadas en la Administración complican a las empresas la lucha por el talento

Félix Montero

Félix Montero

Domingo, 9 de noviembre 2025, 17:54

Cuando Imanol Pradales aterrizó hace dieciséis meses en Lehendakaritza se encontró con tres grandes patatas calientes en la gestión laboral del sector público. Son las ... mismas que lastraron la última legislatura de Iñigo Urkullu y urgía solucionarlas para garantizar la paz social en la Administración. El polvorín en el que se había convertido la Ertzaintza amainó el pasado marzo con la firma de un convenio «histórico» -así lo definen fuentes sindicales- que convirtió a la Policía autonómica vasca en la mejor pagada de España. Dos meses después, se cerró el desencuentro en la Educación pública, con la renovación de un pacto que llevaba 15 años sin actualizarse. Aún queda pendiente, sin embargo, resolver la situación de Osakidetza, con un personal que sigue reclamando mejoras y una imagen deteriorada por los desajustes derivados de la pandemia y la falta de recursos.

