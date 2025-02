Las diputaciones piden más tiempo para negociar la reforma fiscal

En el momento en el que parece más complicado sacar en Euskadi la reforma fiscal adelante, con vetos cruzados en todas las direcciones, los diputados ... generales de los tres territorios han instado al resto de formaciones políticas a reconsiderar sus posiciones y sentarse a negociar. El mensaje de los tres cargos jeltzales tras la reunión del Consejo Vasco de Finanzas ha sido unívoco: «Estamos abiertos a recibir propuestas, pero no contemplamos que caiga una norma que beneficia a los jóvenes y facilita el acceso a la vivienda».

Estas declaraciones llegan en un momento en el que los plazos para tramitar la reforma en las Juntas Generales de los tres territorios comienzan a agotarse sin que se haya registrado ningún avance significativo. Los Ejecutivos forales de Bizkaia y Gipuzkoa ya han solicitado a las Cámaras de ambos territorios un aumento del plazo

Aunque la reforma fiscal está en plena tramitación parlamentaria en las Juntas Generales de los tres territorios, PNV y PSE-EE solo gozan de mayoría absoluta en Bizkaia para aprobarlo sin tocar una coma. Sin embargo, la determinación de las administraciones vascas por que en toda Euskadi rijan las mismas normas fiscales supedita al Ejecutivo de Elixabete Etxanobe a esperar los siguientes pasos de los gobiernos liderados por Eider Mendoza (Gipuzkoa) y Ramiro González (Álava). La cuestión es si esta reforma de aborda con EH Bildu o con el PP.

Cierre del año Bizkaia Álava Gipuzkoa TOTAL (País Vasco) IRPF 3.576.558.329 1.049.674.477 2.346.439.427 6.972.672.233 Impuesto de sociedades 933.025.626 294.444.086 512.241.473 1.739.711.185 IVA 3.470.453.921 1.090.8331.921 2.312.261.238 6.873.547.080 Impuestos Especiales 761.088.027 239.224.935 507.090.539 1.507.403.501 Resto de tributos 667.893.623 156.805.742 391.995.950 1.216.695.316 TOTAL 9.409.019.528 2.830.981.162 6.070.028.625 18.310.029.315

De entrada, la formación abertzale se ha plantado y rechaza la reforma diseñada por PNV y PSE-EE. Arnaldo Otegi descartó hace tres semanas que su formación emita el voto favorable «porque beneficia a los ricos». Esta misma tarde, después del CVF, la coalición soberanista se ha reafirmado en la misma posición: «El texto es un retoque fiscal que lo único que va a conllevar es un descenso aún mayor de la recaudación».

Sin posibilidad de acuerdo con la formación abertzale, a las tres diputaciones solo les queda pactar el texto con el PP. La formación liderada por Javier de Andrés está dispuesta a hacer valer sus votos, aunque advierte que «no serán gratis». El presidente de los populares alaveses, Iñaki Oyarzabal, ha reclamado este mismo jueves «que se bajen los impuestos de una vez» y el que quienes cobran menos de 22.000 euros estén exentos de pagar el IRPF. Sin embargo, el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, descartó de forma explícita el pasado domingo en este periódico acordar el texto con el PP, ya que para él estas medidas suponen que Euskadi siga «el modelo de Ayuso».

Los tres diputados generales han apostado esta tarde por calmar las agua y llamar al resto de partidos a negociarse. El más tajante ha sido el diputado general alavés, Ramiro González, quien ha insistido en que «en Euskadi no hay políticas de vetos. No vemos a los partidos por sus siglas, sino por sus propuestas». En la misma línea, la diputada general vizcaína, Elixebete Etxanobe, ha reclamado al resto de formaciones que conviertan en una «prioridad» apoyar la reforma porque «no me gustaría que declaraciones elocuentes acabaran con las negociaciones».