Las diputaciones, dispuestas a declarar exentas del IRPF las prestaciones por maternidad UGT estima que el problema afecta a 58.000 personas en la comunidad autónoma. / E.C. Bizkaia presentará hoy una propuesta para reformar la norma del IRPF y dar seguridad jurídica a los contribuyentes MANU ALVAREZ Jueves, 18 octubre 2018, 00:24

Las diputaciones de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa se reunirán hoy –también con la presencia de representantes del Departamento de Hacienda del Gobierno vasco– para intentar unificar criterios sobre una cuestión que tiene un amplio eco social: la tributación de las prestaciones por maternidad. Una sentencia del Tribunal Supremo ha declarado exentas del IRPF las cantidades que cobran las madres, en el periodo de 16 semanas posterior al alumbramiento. Unas cantidades equivalentes a su base de cotización y que abona el Instituto de la Seguridad Social, para sustituir el pago de los salarios por parte de las empresas durante esos cuatro meses. El encuentro, que se producirá en el marco del Órgano de Coordinación Tributaria (OCT), arrancará con una parte del trabajo ya realizado: las haciendas forales se muestran partidarias de aceptar que se consideren exentas estas cantidades.

Hay dos cuestiones a las que se debe dar respuesta: devoluciones y el futuro. La primera es si se decide una devolución de oficio de los impuestos pagados indebidamente por los vascos entre los años 2014 y 2017 –los que no han prescrito– por las prestaciones de maternidad. En este punto parece haber coincidencia y todas las diputaciones se inclinan por no hacerlo, al menos de momento. Aunque hay algo más de 58.000 contribuyentes en la comunidad autónoma que estarían afectados –según estimaciones de UGT–, en el seno de las diputaciones se considera que no hay una presión social suficiente como para optar por esa vía. Así, se agarran a la idea de que la sentencia del Supremo no sienta jurisprudencia y únicamente beneficia al contribuyente que recurrió y ataca la ley del Gobierno central del IRPF.

Pero, siendo cierto, también lo es que el párrafo de la ley afectada está copiado de forma literal, puntos y comas incluidos, en las normas del Impuesto sobre la Renta de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa. Como ya es conocido, Hacienda siempre se muestra remolona en su actuación cuando una resolución judicial beneficia claramente al contribuyente, mientras que es meteórica cuando es el fisco el que tiene el respaldo de los tribunales de Justicia.

Coinciden en eludir la devolución de oficio de las cantidades cobradas entre 2014 y 2017

La segunda cuestión a responder hoy por las diputaciones es qué hacer en el futuro. Las diputaciones de Álava y Gipuzkoa se habían mostrado partidarias de tomarse el asunto con calma, sin desvelar su estrategia e intentando marcar más distancias con la sentencia del Supremo. En Bizkaia, sin embargo, creen que hay que dar una respuesta más urgente, a sabiendas de que el Gobierno central ha marcado un rumbo del que es difícil salirse en un periodo preelectoral. La Agencia Tributaria ya ha ordenado a la Seguridad Social que no haga más retenciones en las prestaciones por maternidad. Así, no sólo generaliza la aplicación de la sentencia, sino que extiende sus consecuencias hacia el futuro.

Reforma urgente

La Diputación de Bizkaia, al parecer, es la que más ha avanzado; hasta el punto de preparar un borrador de reforma urgente de la norma del IRPF. Con ello, modificaría la redacción de los párrafos afectados –bien es verdad que un tanto equívocos– para dotarlos de mayor claridad y consagrar la exención del impuesto en las percepciones por maternidad. Por su parte, el diputado general de Gipuzkoa, Markel Olano, se refirió ayer en tono comprensivo a esta opción y lo enmarcó en la política de «favorecer la conciliación» entre la vida familiar y la laboral.

¿Se aplicará de forma inmediata o la reforma entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2019? Las diputaciones lo desvelarán hoy. Mientras tanto, la Seguridad Social espera que aclaren con urgencia su posición en torno al tratamiento futuro, para saber si tienen que hacer o no retenciones en el pago de las prestaciones de maternidad que se realizará a principios de noviembre. ¿Puede suceder que una madre vea recortado su ingreso de maternidad en Oyón dentro de unos días, mientras que otra en similares circunstancias no lo sufra en Logroño, apenas a un centenar de metros de distancia? Todo es posible.