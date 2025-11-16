Las diputaciones dejarán de ingresar 8.505 millones por incentivos fiscales en 2026

Las diputaciones aflojarán la presión sobre ciudadanos y empresas el próximo 2026 dejando de ingresar un total de 8.505 millones. Es el coste fiscal ... que prevén por lo que dejarán de recaudar tras la aplicación de todas las deducciones, reducciones y exenciones fiscales que se recogen en la normativa. La cantidad se eleva así un 16,7% sobre la cifra de este año. Un aumento más que notable y que, traducido en euros, reducirá la factura de Hacienda a familias y compañías vascas en un total de 1.219 millones más que el año pasado.

Las cifras se desprenden del presupuesto de gasto fiscal aprobado por el Consejo Vasco de Finanzas para 2026 en su pasada reunión de octubre. Unas Cuentas que se incorporan en el proyecto de Presupuestos del Gobierno vasco que se tramita ahora en el Parlamento. El aumento de las rebajas fiscales está muy relacionado con la reforma de impuestos tramitada este año por las Juntas Generales y que mejora el trato a las rentas bajas, dejando exentos del IRPF a los contribuyentes con ingresos netos por debajo de los 20.000 euros, pero que también añade importantes cambios en el tratamiento de los gastos e ingresos de la vivienda y del ahorro destinado a planes de pensiones, especialmente los colectivos. Así, dos de cada diez euros del gasto fiscal vasco se destinarán a vivienda y a las bonificaciones por rendimientos de trabajo. Un total de 1.794 millones.

Ese aumento del 16,7% del coste fiscal es mucho mayor que el avance de la recaudación que, según el Consejo Vasco de Finanzas, crecerá en 2026 un 6,7% hasta llegar a 20.200 millones. Pero tampoco se puede decir que las instituciones vascas renuncien a su capacidad de gasto a cambio del alivio ciudadano. Las deducciones, exenciones y reducciones se centran en el IRPF, Sociedades y Patrimonio aprovechando la subida de los impuestos indirectos. Se trata del IVA, los tributos especiales de fabricación y otros nuevos que se han ido incorporando estos últimos años como el que el grava el plástico, las transacciones financieras –la conocida como 'tasa Tobin'– o los servicios digitales – la llamada 'tasa Google'–.

Presupuesto de gasto fiscal en Euskadi

Todos ellos son regulados por el Estado, pero dejarán un total de 10.378 millones en Euskadi. Son 924 millones más que este 2025, lo que equivale a un crecimiento del 10%. Representan, por lo tanto, una fuente de ingresos que ha engordado en los últimos años empujada por el tirón del consumo y la subida de precios –caso delIVA–, así como por la concertación de las nuevas figuras –como el tributo a la banca– que pueden ingresar desde este año las diputaciones forales.

Así, con estos ingresos es con los que se asume el gasto fiscal para aliviar con deducciones los impuestos directos –aquellos que pagan personas y empresas según sus niveles de renta–. Estos solo crecerán en su recaudación un 2%, hasta alcanzar los 9.835 millones.

Un 23% más para vivienda

La vivienda se ha convertido en un problema creciente por el aumento de precios y la falta de oferta para atender a una demanda que, en Euskadi, ha elevado un 26% la firma de hipotecas este año, hasta alcanzar las 16.480 desde enero a agosto. Por ello, el acceso al hogar de residencia habitual centra gran parte de las subvenciones fiscales de las diputaciones. Un total de 690 millones de euros que se convierten en la mayor partida del presupuesto de gasto fiscal y que crece un 23,16%. Es más, incluso, que lo que suman todas las deducciones para rebajar el pago del Impuesto de Sociedades, que ascienden a 625 millones.

Reparto de los 8.505 millones de rebajas fiscales

En la política fiscal de vivienda se notan los cambios tramitados en la última reforma y que elevan las deducciones por los gastos de compra y alquiler a menores de 36 años y colectivos vulnerables. Esta cantidad reúne el grueso del capítulo con un total de 619 millones, un 18,2% más. La reinversión en vivienda habitual se mantiene con un avance del 5% exenciones de 39 millones. La nueva bonificación por los ingresos derivados del alquiler generará 32 millones de ahorro fiscal para los propietarios de una vivienda arrendada.

El otro gran capítulo de las subvenciones que las diputaciones ofrecerán está en las bonificaciones que se establecen por los rendimientos del trabajo. Es el capítulo en el que se recoge la gran novedad de la reforma fiscal: la exención de presentar el IRPF para aquellos contribuyentes que presenten unos ingresos netos inferiores a 20.000 euros. La bonificación crecerá en 2026 en 145 millones, un 15% más, hasta alcanzar los 1.104.

Otra de las novedades de los cambios en el pago de impuestos aprobado por las diputaciones es el tratamiento que se dará el ahorro destinado para complementar la pensión, las EPSV. La nueva deducción por estas aportaciones el IRPF se traducirá en 13 millones de ahorro para el contribuyente, mientras que las que realicen las empresas por sus trabajadores en los planes colectivos, supondrán 12,4.

Más ayudas a la inversión

Precisamente en los presupuestos de gasto fiscal del Impuesto de Sociedades, el que afecta a los beneficios de las empresas, se aprecian los efectos del enfriamiento económico. Así, Euskadi prevé un avance del PIB en 2026 del 1,9%, inferior al 2,2% de este año. El principal síntoma está en el empleo, y es que las deducciones a que pueden acogerse las empresas por la creación de puestos de trabajo está previsto que se reduzcan un 13,26% quedándose en 12 millones. El proyecto de Presupuestos delGobierno vasco contempla una creación de 11.000 empleos el próximo año, menos que los 14.000 previstos para 2025. En cualquier caso, se evidencia la incertidumbre de la economía mundial.

En la otra cara de la moneda, está el impacto de las nuevas deducciones por inversiones sostenibles e I+D+i para las empresas. Las ayudas fiscales a este capítulo crecen un 53% hasta los 48 millones.