Diez claves para entender la 'guerra de los vestuarios' de Petronor

La refinería de Petronor en Muskiz cumple este miércoles 41 días sumida en la incertidumbre. Una huelga indefinida –la primera desde 1979– mantiene en pie ... de guerra a la plantilla por el polémico cambio de ubicación de los vestuarios. Una decisión que en la práctica ha supuesto el alargamiento encubierto de la jornada laboral, que los sindicatos estiman alrededor de la media hora. Una situación los trabajadores describen como la gota que colma el vaso tras años de «deterioro progresivo de las instalaciones, sobrecargas de trabajo y pérdida de derechos».

El conflicto ha sacado a la superficie un malestar latente, ha tensionado la producción de una de las principales refinerías de España y ahora avanza por la vía judicial, sin acuerdo a la vista. ¿Qué está pasando exactamente en Petronor? Estas son las diez claves para entenderlo.

1 Petronor, el corazón energético de Bizkaia

Petronor, perteneciente al grupo Repsol, tiene una importancia capital en Bizkaia, donde es el principal contribuyente de las arcas forales. El año pasado aportó 796 millones de euros a la Hacienda, lo que representa un 8,4 % de la recaudación total del territorio. Emplea directamente a casi un millar de personas y genera más de 6.000 empleos indirectos. Su producción supera los nueve millones de toneladas anuales de combustibles, lo que consolida a la planta de Muskiz como una de las principales refinerías de España.

2 El problema de los vestuarios

El origen del conflicto está en la decisión de Petronor de trasladar los vestuarios desde el interior de la planta hasta la entrada de la refinería, una obra en la que la empresa ha invertido seis millones de euros. La dirección justifica el cambio como una mejora en materia de seguridad porque al ubicar los vestuarios en el acceso, se garantiza que el personal entre ya equipado con los equipos de protección individual (EPIs), algo que consideran imprescindible en una instalación de alto riesgo como esta.

Lo que sobre el papel podría parecer un simple ajuste logístico ha desembocado en un conflicto laboral de fondo. Hasta ahora, los trabajadores fichaban al llegar y luego se dirigían a los vestuarios, ubicados cerca de sus puestos, para cambiarse y colocarse los EPIs. Al terminar su jornada, hacían el proceso inverso: primero se duchaban y se cambiaban, y después registraban su salida. Con los nuevos vestuarios en la entrada, el tiempo dedicado a cambiarse ha quedado fuera del cómputo de la jornada laboral. Los sindicatos estiman que los empleados pierden así unos 30 minutos al día sin remuneración.

3 La asamblea llama a la huelga

Después de meses de negociaciones sin avances significativos, la empresa ofreció compensar el alargamiento efectivo de la jornada laboral con dos días libres al año. La propuesta fue rechazada por el comité de empresa –formado por seis representantes de UGT, cinco de CCOO, cinco de Trabajadores por la Unidad (TU) y cuatro de ELA– al considerarla claramente insuficiente. La respuesta de la plantilla fue contundente, ya que el 91 % de los trabajadores respaldó en asamblea el inicio de una huelga indefinida, que comenzó el 25 de septiembre.

Los sindicatos interpretaron ese apoyo masivo no solo como un rechazo al nuevo sistema de vestuarios, sino también como una expresión de hartazgo acumulado. Denunciaron un «deterioro progresivo de las instalaciones y de las condiciones laborales», el incumplimiento sistemático de acuerdos previos y una «carga desproporcionada de horas extra», resultado –afirman– de la negativa de la empresa a cubrir las bajas y ausencias del personal.

4 La huelga indefinida como forma de presión

En la mayoría de conflictos laborales, lo habitual es iniciarlos con paros parciales antes de dar el paso a una huelga indefinida. Sin embargo, en Petronor se ha optado directamente por esta última opción. El motivo principal es que, al tratarse de una actividad esencial, los servicios mínimos impuestos superan el 90 %, lo que deja poco margen para que las protestas parciales tengan impacto real. Además, la legislación en el caso de una huelga indefinida obliga a que la producción se destine al abastecimiento del mercado nacional, paralizando las exportaciones.

Esto no implica un parón total, pero sí una reducción significativa de la actividad exportadora, que representa en torno al 35 % de las ventas de la refinería. Según fuentes de la empresa, aún se están enviando de forma puntual cargamentos de nafta y propileno al exterior, debido a la falta de capacidad de almacenamiento, pero estas exportaciones apenas alcanzarían una cuarta parte del volumen total de los envíos al exterior.

El daño, además de económico, también es reputacional. En una circular interna a la que tuvo acceso este periódico, la dirección advertía del impacto del conflicto en «la imagen de la compañía y la confianza de los accionistas».

5 Un primer acuerdo frustrado

El 22 de octubre, la dirección de Petronor alcanzó un preacuerdo con CCOO y UGT compuesto por una decena de puntos. La empresa admitía de forma implícita que el traslado de los vestuarios suponía un aumento del tiempo efectivo de trabajo y ofrecía compensarlo con seis días libres al año. En la práctica, esto equivaldría a prolongar la jornada diaria en unos 15 minutos.

Sin embargo, los sindicatos TU y ELA rechazaron el pacto por considerarlo claramente insuficiente. Argumentaron que el nuevo esquema organizativo supone una ampliación de jornada de hasta media hora diaria. Además, advirtieron que, debido a la elevada carga de horas extra que ya asumen los trabajadores, esos días libres prometidos serían prácticamente inviables de disfrutar. En ese contexto, los sindicatos críticos impulsaron una votación a mano alzada durante la asamblea de trabajadores, lo que impidió que se celebrara una consulta formal sobre el preacuerdo y bloqueó su posible aprobación.

6 El conflicto salta a los tribunales

El destino quiso que, justo un día después de que se bloqueara el preacuerdo, el 23 de octubre, empresa y sindicatos se vieran las caras por primera vez en los tribunales. Las cuatro centrales habían registrado demandas individuales por un presunto cambio sustancial en las condiciones de trabajo. Sin embargo, el Juzgado de lo Social de Bilbao sorprendió al ordenar que la plantilla votara el preacuerdo alcanzado entre Petronor, CCOO y UGT, ya que su votación se había bloqueado en asamblea. Durante la vista, los sindicatos solicitaron un plazo de 15 días para negociar un nuevo texto. La empresa condicionó esta posibilidad al levantamiento inmediato de la huelga, algo que los sindicatos se negaron a aceptar. Ante el estancamiento, el juez advirtió que, si no se aceptaba el preacuerdo, tomaría una decisión por su cuenta.

7 Asambleas paralelas en la refinería

El pulso se trasladó la semana pasada al terreno sindical, abriendo un nuevo frente: cómo y cuándo debía votarse el preacuerdo. CCOO y UGT apostaban por un proceso de votación más amplio, que se extendiera desde el jueves hasta el lunes, con el fin de facilitar la participación de más trabajadores. Sin embargo, las centrales contrarias al pacto –TU y ELA– presionaron para que el acuerdo sometiera a debate y votación en una única asamblea presencial el lunes. Finalmente, lograron imponer este formato.

8 La asamblea tumba el acuerdo

La asamblea de trabajadores celebrada el lunes dio un respaldo masivo y contundente a las tesis defendidas por ELA y TU, rechazando de forma clara el preacuerdo firmado por CCOO y UGT junto a la dirección de Petronor. El resultado fue inequívoco: 333 votos en contra frente a solo 84 a favor. El revés es significativo para las centrales firmantes, que vieron cómo incluso parte de su propia afiliación les dio la espalda. Al mismo tiempo, el resultado refuerza la posición de los sindicatos que, pese a estar en minoría dentro del comité, han logrado imponer una estrategia que exige condiciones más firmes y sin concesiones para resolver el conflicto. Con este respaldo, ELA y TU ganan peso en la negociación mientras la huelga indefinida sigue su curso.

9 Los sindicatos piden negociar

La plantilla, ahora encabezada por ELA y TU, se reunió ayer martes frente a la sede de Kutxabank, que posee un 14% de Petronor y a quien pidieron que se implique en el conflicto y «haga entrar en razón» a la dirección de Petronor. Los representantes de los trabajadores insistieron en la necesidad de abrir «un diálogo serio» con la dirección ante el «deterioro» de las condiciones laborales. Con este gesto, las centrales apuestan por reactivar la negociación y evitar que el conflicto se resuelva en los tribunales, pese a que son los propios sindicatos quienes lo judicializaron.

10 La empresa solo apuesta por los tribunales

Las llamadas de los representantes de los trabajadores a alcanzar un nuevo acuerdo, sin embargo, tienen pocos visos de prosperar. Petronor sostiene que lleva meses negociando con las centrales y confía la resolución del conflicto a la vía judicial. La empresa considera así que ya alcanzó hace dos semanas un acuerdo con la mayoría sindical y que, una vez rechazado por la asamblea, debe ser ahora el Juzgado de lo Social de Bilbao quien dirima la situación.