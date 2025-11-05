El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Imagen del nuevo vestuario de Petronor en la refinería de Muskiz

Diez claves para entender la 'guerra de los vestuarios' de Petronor

El traslado de los cambiadores a la entrada de la refinería, presentado como una mejora de seguridad, implica un aumento efectivo de la jornada laboral

Félix Montero

Félix Montero

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 01:12

Comenta

La refinería de Petronor en Muskiz cumple este miércoles 41 días sumida en la incertidumbre. Una huelga indefinida –la primera desde 1979– mantiene en pie ... de guerra a la plantilla por el polémico cambio de ubicación de los vestuarios. Una decisión que en la práctica ha supuesto el alargamiento encubierto de la jornada laboral, que los sindicatos estiman alrededor de la media hora. Una situación los trabajadores describen como la gota que colma el vaso tras años de «deterioro progresivo de las instalaciones, sobrecargas de trabajo y pérdida de derechos».

