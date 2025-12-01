«Si no me diera confianza no lo habría firmado»

La transmisión de negocios ya alarga la vida de las empresas, y en Euskadi son muchos los ejemplos. Entre otros, es el caso de Karmelo ... Garaita, de 64 años, que ya cuenta las semanas para jubilarse, y desde hace unos días lo hace más tranquilo. Él lleva 40 años trabajando en empresas de transporte especializado y desde hace 15 dirige la suya propia, Endipar –con cuatro autónomos y dos asalariados a su cargo–, que acaba de transmitir a Iker Alonso. «Si él no me transmitiera confianza, no habría firmado el acuerdo», reconoce el hombre, que deja en sus manos lo que se podría traducir en el trabajo de toda una vida.

Y es que aunque Iker es joven –apenas cuenta 26 años– ya pasó antes por un proceso similar. Cuando se jubiló su padre, Mikel, éste también le legó su empresa de reparto especializado, lo que implica tanto las labores de traslado como de montaje. Ahora, a través del programa de Laboral Kutxa, se pone también al frente de Endipar tras un proceso que se ha prolongado 10 meses durante los que, además de compartir cifras, han visitado a los principales clientes. «Ha primado la confianza desde el primer momento». «El trato ha sido bueno y la transparencia total, tanto por un lado como por el otro», explica Iker, que sabe que va a contar con Karmelo si surge cualquier dificultad. «Voy a ser un jubilado no desaparecido. El teléfono seguirá encendido», promete él.

En enero se dará el cambio, pero con el compromiso de que los clientes «no noten nada salvo una voz diferente al otro lado del teléfono». «Lo bueno es que esto va a seguir funcionando y que va a tener al frente a alguien que estaba en el transporte y que sabe lo que es esto. Sin un comprador, esto habría quedado cerrado», señala Karmelo.

«Sacrificas mucho pero merece la pena»

«Es una consulta pequeña, familiar. Con dos gabinetes y a pie de calle». Así describe Estela Cabello su nuevo negocio, y lo hace con una sonrisa muy propia de su profesión. Y es que esta dentista de 40 años ha trabajado desde que terminó la carrera, y aunque lo hacía como responsable de un negocio similar, era trabajadora por cuenta ajena.

La transmisión de una clínica en la calle bilbaína de Zamakola, un proceso para el que ha contado con el apoyo del programa foral Dema Enpresa, ha dado una vuelta a su vida. «Hago el mismo trabajo que antes, pero con mucho más papeleo», confiesa la joven, quien reconoce que ha contado con mucha ayuda y asesoramiento. Algo que no quita que buena parte de sus jornadas se hayan convertido en maratonianas.

«Cuando te metes en esto sacrificas mucha vida personal», dice la joven, que cuenta con una pequeña de 3 años y otro de 6. «He comido aquí muchos días y he vuelto a las ocho y media y nueve de la noche», destaca, aunque también remarca que «merece la pena». Además, mantener el negocio abierto –no llegó a cerrar ni un solo día– ha impulsado varios puestos de trabajo, desde auxiliares de clínica a distintos colaboradores. Una plantilla que acaba de reforzar con otra dentista contratada a media jornada.

«Antes estaba muy cómoda y la verdad es que dar el paso te da un poco de vértigo, pero la acogida de los pacientes ha sido muy buena –mantiene los que ya tenía su predecesora–y la vida que tiene este barrio (La Peña) es una maravilla». «Al final», resume, «sabía que quería tener mi consulta, y ahora estoy encantada».

«La titular dejó el negocio y nos tocó aventurarnos»

Aunque Noelia Luque y Verónica Salgado ya eran veteranas en la asesoría fiscal, laboral y contable El Karmelo, desde marzo del año pasado allí se respira aire nuevo. Entonces ambas socias tuvieron que dar un paso al frente ya que la anterior propietaria venía anunciando desde hacía un tiempo su intención de retirarse. «La titular dejó el negocio y nos tocó aventurarnos», resumen.

A las nuevas responsables les convenció que se trataba de una firma solvente –con más de 30 años de antigüedad– y una clientela bien asentada que supuso la principal razón de la compra. Las instalaciones, que han reformado, se la alquilan a los anteriores propietarios.

«Verónica se animó a embarcarse, si no yo no creo que sola me hubiera animado», confiesa Noelia. Un salto de fe que se ha traducido en buenos resultados, ya que han reforzado su equipo con nuevo personal y han sabido captar nuevos clientes sin dejar de lado a los tradicionales.

Aunque son un negocio pequeño, este modelo aporta flexibilidad y la fórmula les funciona. «Creo que entre nuestros fuertes está que tratamos a los clientes con mucha cercanía –a gran parte ya los conocían al ser trabajadoras de la asesoría– y saben que cuando tienen problemas les ofrecemos una solución casi inmediata», defiende Noelia, un atractivo que se traduce en meter muchas horas de trabajo, y al principio jornadas de lunes a domingo.

También tuvieron que afrontar dificultades, como no disponer de la capitalización del despido para asumir las primeras inversiones, al pasar directamente a ser trabajadoras autónomas.

«Desde el inicio querían que esto siguiera abierto»

Cristina Aral y Edurne Domínguez ya estaban enamoradas del emblemático negocio de decoración portugalujo en el que venían trabajando, por eso ponerse a sus mandos fue algo casi natural. También ayudó la complicidad que venían poniendo los anteriores propietarios –Fernán y Concha– en que lo mantuvieran abierto. «Desde que entramos a trabajar prácticamente nos plantearon esa posibilidad. Querían que nos pusiéramos al frente y seguimos teniendo un estrecho contacto con ellos. Son casi nuestra familia y todavía vienen a tomar el café con nosotras», explican.

Esta relación ha permitido mantener una continuidad en el negocio que ha supuesto conservar a sus anteriores clientes, pero Edurne y Cristina también han querido abrir nuevos caminos. Por eso han apostado con fuerza por las redes sociales, como Instagram, para atraer nuevos mercados. «Hace 20 o 25 años esto funcionaba más por el boca a boca, pero en seguida nos dimos cuenta de que podíamos actualizar algunas cosas y la grata sorpresa fue que nos trajo otro tipo de clientes», explican precisamente de camino a una 'showroom' para estrechar lazos con los proveedores.

Como empresarias, también han afrontado nuevos retos. Ahora su tiempo se divide a medias con las gestiones y los compromisos administrativos. Unas cuestiones que, pese al apoyo de una asesoría, no dejan de ser «un quebradero de cabeza». A cambio, han generado empleo y han encontrado nuevas oportunidades. «Siempre estamos poniéndonos al día. Nos gusta la decoración y queremos ir a más y darnos a conocer», defienden.