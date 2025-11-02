El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Sergio Prieto y David Puerta en la construcción de un chalet que desarrollan en Maruri. Mireya López

«Estamos diciendo 'no' a algunos trabajos porque no tenemos más gente»

Las empresas de menor tamaño combaten por una mano de obra que salió espantada del sector con la crisis inmobiliaria

Sergio Llamas

Domingo, 2 de noviembre 2025, 01:18

Comenta

Hijo y nieto de albañil, David Puerta, junto a su socio Sergio Prieto, ha tenido que resucitar la plantilla de la empresa que montó su ... padre por la marcha de trabajadores tras la crisis inmobiliaria. «¡Y lo que ha costado!», confiesa. Ahora Elexalde cuenta con 15 trabajadores con los que realiza reformas y también chalets de nueva construcción, como el que está levantando en Maruri. «Aun así estamos diciendo que no a algunos trabajos –tienen la reforma de un piso y seis chalets más en marcha y han rechazado otros tres recientemente– porque no tenemos más gente. Si tuviésemos más currículums, creo que habríamos contratado más personas, pero llegamos hasta donde llegamos», resume.

