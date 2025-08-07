El despido de 22 trabajadores de la contrata de mantenimiento devuelve las huelgas a Bridgestone

El despido colectivo de 22 empleados que Serveo ha puesto sobre la mesa para los trabajadores que realizan las labores de mantenimiento y limpieza en ... las instalaciones que Bridgestone tiene en Basauri, tras la salida de 232 trabajadores en la compañía nipona, apunta a devolver las huelgas al entorno de esta fábrica vizcaína. Así lo ha planteado este jueves el sindicato CC OO de Euskadi, que ha puesto sobre la mesa la convocatoria de una movilización para los trabajadores de la contrata el lunes 18 de agosto.

Esta semana se puso en marcha el periodo de consultas para el ERE de extinción que afectaría al 47% de la plantilla de Serveo en Basauri, 22 de las 39 personas que conforman el equipo. Mañana, viernes 8, se producirá un nuevo encuentro en el que los sindicatos volverán a exigir a la empresa que eche marcha atrás en sus planes.

Para CC OO este nuevo ERE vivido en Serveo supone unos «despidos invisibles» de Bridgestone, fruto de la reorganización que el Expediente de Regulación de Empleo habría dejado en la multinacional y que se saldó en junio con la salida incentivada de 224 personas más 8 despidos forzosos. Para el sindicato, «la contrata ha actuado de mala fe al iniciar el periodo de consultas del ERE de extinción durante la primera quincena de agosto, cuando la mayoría de la plantilla está de vacaciones con el único fin de ejecutar los despidos en silencio y bloqueando la movilización por parte de la plantilla», ha criticado. Por eso han convocado la manifestación para el día 18, cuando la mayoría de este colectivo vuelve al trabajo.

También ELA, que junto a CC OO conforma el comité de empresa, ha denunciado esta semana los despidos traumáticos anunciados que califican de «medida injusta e innecesaria». Algunos trabajadores de Serveo llevan tres décadas desarrollando su labor en la planta de Bridgestone y se enfrentan ahora a una salida que, de partida, solo compensaría un año de trabajo. Según han detallado, tras el ERE vivido este año la compañía de neumáticos, la firma ha optado por amortizar varios puestos e internalizar algunos trabajos, lo que habría derivado en el ajuste que amenaza a la contrata.