Instalaciones de Bridgestone en Basauri E. C.

El despido de 22 trabajadores de la contrata de mantenimiento devuelve las huelgas a Bridgestone

Este viernes tendrá lugar la nueva reunión dentro del periodo de consultas abierto por Serveo, que plantea el despido del 57% de su plantilla en la fábrica de Basauri

Sergio Llamas

Jueves, 7 de agosto 2025, 11:06

El despido colectivo de 22 empleados que Serveo ha puesto sobre la mesa para los trabajadores que realizan las labores de mantenimiento y limpieza en ... las instalaciones que Bridgestone tiene en Basauri, tras la salida de 232 trabajadores en la compañía nipona, apunta a devolver las huelgas al entorno de esta fábrica vizcaína. Así lo ha planteado este jueves el sindicato CC OO de Euskadi, que ha puesto sobre la mesa la convocatoria de una movilización para los trabajadores de la contrata el lunes 18 de agosto.

