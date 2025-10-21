El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Directo Brno-Bilbao Basket, en directo

Despedida de una tienda de moda por insultar y amenazar a sus compañeras con arrastrarlas «del pelo por la calle»

El comportamiento de la empleada comenzó cuando finalizó la reducción de jornada que disfrutaba

Bruno Vergara

Bruno Vergara

Martes, 21 de octubre 2025, 17:50

Comenta

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia declaró procedente el despido disciplinario de una trabajadora de una tienda de moda que insultó, amenazó y mantuvo conductas violentas con sus compañeras de trabajo, a las que llegó a tirar un zapato entre otras cosas.

La empleada, con 17 años de antiguedad en Oysho, llamaba «putas zorras» o «cerdas» al resto de compañeras, a las que también amenazó con hacerles la vida «imposible» o arrastrarlas «por el pelo en la calle». Además, a dicha trabajadora también se le reprochó que recomendara a los clientes a que fueran a otras tiendas de la competencia en Vigo.

El origen de este comportamiento comenzó en abril de 2022, cuando su hija cumplió 12 años y finalizó la reducción de jornada por razones de cuidado que disfrutaba hasta el momento. La trabajadora reclamó por vía judicial este derecho, pero le fue denegado. Ante esa situación, exigió a una compañera que renunciara a esa adaptación horaria que estaba percibiendo, y al negarse esta, la amenazó con «arrastrarla por el pelo en la calle». Además, le llamó «muerta de hambre por trabajar» y golpeó con violencia las taquillas.

Meses después vació su taquilla porque quería un traslado a otra tienda. Preguntó a sus compañeras por esa adaptación horaria y las llamó «putas zorras», diciéndoles que, si le obligaban a volver, les haría «la vida imposible».

Unos hechos que continuaron con el tiempo. De hecho, en febrero de 2024 montó una bronca tremenda cuando se enteró de que una compañera tenía determinados horarios y ella no. Al no poder contactar con Recursos Humanos, lanzó el teléfono delante de compañeros y clientes.

En una ocasión, le dijo a una clienta que no sabía si unos leggings transparentaban porque el deporte le parecía «una mierda». Además, llegó a recomendar a clientes que fueran a tiendas de la competencia, alegando que en Oysho era «muy caro».

Reclama el despido

La trabajadora, no conforme con el despido, decidió reclamar, aunque el Juzgado de lo Social Número 1 de Vigo desestimó su demanda, declarando que el despido disciplinario era procedente. Sin embargo, la mujer no desistió e interpuso un recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, pidiendo que el despido se declarase nulo o, de forma subsidiaria, improcedente.

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia volvió a dar la razón a Oysho y declaró que el despido disciplinario de la trabajadora era procedente. Este tribunal señaló que la empresa cumplió con su obligación probatoria al justificar el despido en las ofensas verbales y el comportamiento violento que había mantenido.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Las 49 ciudades a las que se podrá volar desde el aeropuerto de Bilbao este invierno
  2. 2

    El hotel Indautxu cierra su venta y pasa a manos de la mayor cadena española
  3. 3

    La renta media de los vizcaínos creció hasta 26.000 euros: consulta lo que ganan los vecinos de cada municipio
  4. 4

    Las estafas telefónicas que simulan voces con inteligencia artificial llegan a Bizkaia
  5. 5 Los clubes de fans plantan a La oreja de Van Gogh tras el regreso de Amaia Montero
  6. 6 El colegio sevillano en el que se suicidó una alumna podría perder el concierto mientras crece la tensión con pintadas y amenazas
  7. 7

    Tomo XXII, página 6.899: el mail que pone contra las cuerdas a la mujer de Sánchez
  8. 8 Las siete mujeres vascas que se cuelan entre las 100 más influyentes del país en la lista Forbes
  9. 9

    Kirri cierra Calzados Mapi después de casi 50 años en Bilbao: «Han venido muchos clientes a despedirse. He dejado huella»
  10. 10

    Las memorias póstumas de Virginia Giuffre, un relato escalofriante de los presuntos abusos del príncipe Andrés y del círculo de Epstein

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Despedida de una tienda de moda por insultar y amenazar a sus compañeras con arrastrarlas «del pelo por la calle»

Despedida de una tienda de moda por insultar y amenazar a sus compañeras con arrastrarlas «del pelo por la calle»