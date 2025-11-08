Denuncian el despido de cuatro trabajadores de Sidenor «en represalia por su trabajo sindical»

Cuatro trabajadores de Sidenor, en concreto de la planta que la empresa siderúrgica tiene en Vitoria, han sido despedidos «por reivindicar sus derechos laborales». Así ... lo han denunciado los sindicatos ELA y LAB, que han reclamado la «readmisión inmediata» de los operarios, asegurando que estas destituciones se han producido tras haber solicitado mejoras en sus condiciones.

LAB ha señalado que dichos trabajadores estaban realizando «labores por encima de su categoría», calificando de «inaceptable» la decisión tomada por la dirección de la empresa. Las peticiones de estos obreros, que reclamaban la equiparación salarial del personal de talleres hidráulicos con el resto de talleres de mantenimiento, con una categoría superior y por tanto mayor salario, fue tomada en consideración en un primer momento. Según han explicado desde los dos colectivos que representan a los trabajadores, «en enero empezaron a percibir un plus que se consolidó después de seis meses», pero en el verano todo cambió.

«En agosto dejaron de percibir ese plus y a principios de octubre se les notificó que se lo iban a descontar de la nómina. Poco después la empresa les abrió un expediente que ha acabado con el despido», han informado desde LAB, apuntando que en todo momento estos operarios habían recurrido a los «cauces habituales» para que se respetaran sus derechos, «pero la dirección de la empresa, desde Basauri, ha ordenado su despido».

«Esta actitud, además de antisindical y antidemocrática, significa romper todas las reglas básicas de juego. ¿Los trabajadores tienen que aceptar cualquier vulneración? ¿Es que no pueden reclamar nada que les corresponda? La empresa es consciente de la situación desde enero, al menos en Gasteiz. La decisión de despido es absolutamente desproporcionada», han añadido en un comunicado, señalando al presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, quien ha entrado en la lista Forbes de los cien más ricos de España con 450 millones. «Ha hecho de su riqueza a expensas de los derechos laborales de las personas trabajadoras». El empresario lidera el consorcio vasco que acaba de cerrar la compra de Talgo.

«Falta de proporcionalidad»

Desde el sindicato ELA han remarcado que estos despidos «son una represalia por hacer trabajo sindical y por haber denunciado una situación de desigualdad en las condiciones laborales de este colectivo». Los operarios lograron que la empresa estimara su reclamación, «pero fueron retirados sus derechos reconocidos exigiendo el reembolso de la diferencia salarial. Ante esta situación, los trabajadores judicializaron la situación. A los pocos días, se les abrió expedientes disciplinarios que han acabado con el despido de las personas implicadas».

ELA carga contra esta decisión y considera que es «una actitud de mala fe y un intento evidente de intimidar a los trabajadores». Además, afirman que estos despidos «pueden estar vulnerando derechos fundamentales como la libertad sindical y la garantía de indemnidad, con la intención de penalizar la actividad sindical y la defensa colectiva de los derechos laborales». Por ello, el sindicato ha anunciado que llevará a cabo todas las acciones necesarias para defender los derechos de los trabajadores afectados, solicitando su «readmisión inmediata».

Por su parte, UGT ha denunciado la «falta de proporcionalidad» de los despidos disciplinarios, de los que tres son de trabajadadores que forman parte del equipo de mantenimiento hidráulico y el cuarto es su responsable directo, indican. La dirección, explica la central en un comunicado, justifica su decisión en una investigación interna auditada por una empresa externa relacionada con diferencias retributivas y la asignación del nivel profesional 5 (jefe de equipo) dentro del área de mantenimiento hidráulico. Según la empresa, durante dicha investigación se habrían detectado anotaciones y cobros indebidos vinculados a ese nivel, ası́ como irregularidades en los procedimientos internos de validación, lo que ha llevado a calificar los hechos como un posible fraude interno.

En su comunicación, prosigue la central sindical, la empresa indica que se mantuvieron reuniones y conversaciones previas con los trabajadores implicados con el fin de aclarar la situación, si bien «finalmente decidió́ aplicar la sanción más severa: el despido disciplinario». Una situación que «lamentamos profundamente». «Una medida de este calibre debería haberse abordado con más prudencia, dialogo y proporcionalidad. Hablamos de compañeros con años de experiencia y con una trayectoria vinculada directamente a la operatividad de la planta, cuya salida genera un impacto humano y organizativo importante», advierte el sindicato.

La central solicitará «explicaciones detalladas» a la dirección de la fábrica. Del mismo modo, exige que la empresa garantice la continuidad del servicio de mantenimiento hidráulico, «fundamental para la seguridad de las instalaciones y el normal desarrollo de la actividad productiva». En caso de que el servicio quede desatendido, trasladará la situación a Inspección de Trabajo «para asegurar el cumplimiento de las obligaciones legales y preventivas correspondientes», aseguran desde UGT.