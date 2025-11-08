El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Exterior de una zona de las instalaciones de Sidenor en Vitoria. Igor Martín

Denuncian el despido de cuatro trabajadores de Sidenor «en represalia por su trabajo sindical»

Los sindicatos ELA y LAB piden la «readmisión inmediata» de estos operarios de la planta de Vitoria a los que la empresa les reclamó un plus que habían obtenido

Laura González

Laura González

Sábado, 8 de noviembre 2025, 08:58

Cuatro trabajadores de Sidenor, en concreto de la planta que la empresa siderúrgica tiene en Vitoria, han sido despedidos «por reivindicar sus derechos laborales». Así ... lo han denunciado los sindicatos ELA y LAB, que han reclamado la «readmisión inmediata» de los operarios, asegurando que estas destituciones se han producido tras haber solicitado mejoras en sus condiciones.

