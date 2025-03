Las demandas por las tarjetas 'revolving' se disparan tras el nuevo criterio del Supremo

Los miles de vascos entrampados en las tarjetas 'revolving' han visto la luz con las últimas sentencias del Tribunal Supremo (TS) de finales de enero, ... que abren la puerta a que los jueces anulen estos productos financieros por falta de transparencia en su comercialización. Este nuevo criterio ha hecho que las demandas se multipliquen en el último mes, según constatan asociaciones de consumidores y despachos de abogados.

Estas tarjetas permiten aplazar los pagos con cuotas mensuales bajas, que resultan muy atractivas para el cliente, pero pueden desembocar en una auténtica bola de nieve de deuda al generar intereses que superan el 20% y que van creciendo cuando la línea de crédito se renueva; un peligroso camino sin salida de intereses sobre intereses.

El Supremo ya se había pronunciado previamente. Lo hizo en febrero de 2023, pero se quedó lejos de las pretensiones de los afectados, ya que tan solo calificaba de usurario el interés que superara en seis puntos porcentuales al tipo medio del mercado, con lo que incluso una tasa del 24% resultaba válida. Esto permitía a las entidades financieras evitar que los clientes pudieran demandarlas por un producto que ofrecía una solución ágil y rápida para obtener liquidez inmediata, pero cuya enrevesada letra pequeña resultaba difícil de entender.

Sin embargo, el nuevo criterio del Alto Tribunal amplía de manera notable el margen para los afectados y ya se está haciendo notar con la entrada masiva de demandas. «No damos abasto», afirma Iñaki Velasco, responsable jurídico de EKA/ACUV (Asociación de Personas Consumidoras y Usuarias Vasca), que gestiona los expedientes de unas 150 personas que quieren salir del agujero de las tarjetas 'revolving'. Se muestra convencido de que se han comercializado con engaño: «Merece la pena reclamar. Los clientes ganan en el 99% de los casos». Según explica, «nueve de cada diez personas no saben que tienen una 'revolving', ya que las pueden dar en cualquier establecimiento, desde cualquier tienda de un centro comercial hasta en gasolineras e incluso bares».

Situaciones de vulnerabilidad

El caso de una vecina bilbaína comenzó en 2008: «Tenía un problema financiero y adquirí una tarjeta con un crédito de 3.000 euros». Gastó el dinero, pero el verdadero problema llegó a la hora de afrontar la cuota de intereses mensual: «Cuando estuve mejor económicamente, le pedí a la entidad que me subieran la cuota a 200 euros, pero al mes siguiente volvían al mínimo». Desde 2009 hasta 2020 estuvo pagando entre 75 y 80 euros mensuales: «No acababa nunca. Hice los cálculos y pensé: 'pero si esto está más que pagado'». Acabó yendo a juicio y fue indemnizada con 6.700 euros, pero aún así, se lamenta, «salí perdiendo por bastante».

Un caso parecido llegó hasta la UCE (Unión de Consumidores de Euskadi). Ana Alzaga, secretaria general de la organización, cuenta lo que le ocurrió a una persona que adquirió una de estas tarjetas en 2003: «Lo único que le dijeron en la sucursal bancaria era que tenía la posibilidad de tener un crédito de hasta 3.000 euros en caso de necesitarlos». Fue haciendo uso de la misma y finalmente se dio cuenta de que aquello «no tenía fin». Estuvo pagando 50 euros al mes hasta 2020. En un primer momento, indica, «la entidad intentó negociar y bajar la deuda», pero el caso terminó en demanda judicial y con el abono de 7.000 euros por intereses usurarios.

Una característica común que suelen compartir las personas afectadas es que, «por lo general, están en situaciones de vulnerabilidad» y acaban cometiendo el «gran error» de usarlas. De hecho, Alzaga señala el caso de una persona que llegó a tener cuatro de ellas: «Su sueldo no daba para vivir y hacer frente al pago de las mismas. Te ves ahogado viendo cómo solo vives para pagar una deuda que no tiene fin». El fallo del Supremo, asegura, «abre la puerta a sentencias más favorables».

«Es una bola de nieve»

Al igual que a otros muchos, a un vecino navarro le ofrecieron la tarjeta en una cadena de distribución. En su caso, un amigo le impulsó a adquirirla. «Al principio ni la utilizaba, pero aparecieron los problemas, como la falta de trabajo o algún impago». Es ahí cuando empezó a tirar del crédito: «Entras en esa dinámica. Vas comprando, te van adelantando dinero y se forma una bola de nieve porque jamás llegas a pagarla del todo», comenta. Y a pesar de admitir que tuvo un «85% de la responsabilidad, no me explicaron cómo funcionaban los intereses». En su caso, le devolvieron una suma cercana a 40.000 euros. «Siempre hay que leer la letra pequeña», advierte.

El problema de una residente de Vitoria comenzó con la compra de un ordenador de 385 euros en 2014. En el mismo establecimiento, especializado en productos electrónicos, le ofrecieron la tarjeta para financiar la compra. «No me informaron del tipo de interés y me dijeron que todo eran facilidades». Se lo pusieron «en bandeja», asevera. «Me llamaban cada dos por tres. Se fue acumulando y poco a poco veía cómo me ahogaban económicamente».