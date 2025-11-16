Las deducciones por inversión en cine se disparan un 40% y alcanzarán los 44 millones El ahorro que logran las empresas en el pago de Sociedades por estas operaciones multiplica por 17 las cifras de hace solo cuatro años

Lucas Irigoyen Domingo, 16 de noviembre 2025, 01:14 Comenta Compartir

En febrero de 1999, Pierce Brosnan se paseaba por el centro de Bilbao para rodar la entrega del espía británico James Bond 007 en 'El mundo nunca es suficiente'. Entonces la ciudad entraba en el nuevo siglo con el empuje del Guggenheim o del metro y recuperando los márgenes de la Ría. Entonces era difícil pensar que solo 24 años después, en 2024, Bizkaia acogería 39 proyectos entre largometrajes y series; Álava, 19, y un total de 81 proyectos audiovisuales serían contabilizados por la San Sebastián Gipuzkoa Film Comission. En total, 139 producciones que hicieron que en Bizkaia, por ejemplo, se registrara casi un rodaje cada día.

La evolución se ha apoyado, como suele ocurrir siembre, en múltiples factores. Así, además de la evolución de Euskadi, ha coincidido la revolución del sector de la producción con la irrupción de las plataformas digitales y los nuevos consumos favorecidos por los dispositivos móviles y la conectividad que han relanzado las series.

Sobre ello, la clave para Euskadi, ha sido la apuesta fiscal de las diputaciones forales, que ofrecen incentivos de hasta el 70% a estos proyectos con la intención de atraer fondos y rodajes. Es una política de promoción firme de las diputaciones y que se traduce con contundencia en el presupuesto de gastos fiscales, donde se cuantifican los ingresos a los que renuncian las diputaciones para impulsar determinadas actividades e inversiones.

En el caso del fomento del cine y la cultura, las instituciones vascas contemplan para 2026 unas ayudas fiscales de 44 millones. Es el dinero que las empresas que han financiado diferentes producciones podrán restar del pago del Impuesto de Sociedades. Supone, además, un incremento del 39,5%, el mayor de los crecimientos de todas las ayudas fiscales recogidas en las cuentas del Consejo vasco de Finanzas para 2026.

La evolución generada por estas políticas fiscales es todavía más llamativa si se compara con hace cuatro años. En 2022 la suma de estas deducciones apenas superaba los 2,5 millones, con lo que la evolución desde entonces ha multiplicado por 17 estas subvenciones en impuestos.

La apuesta institucional calcula para el año que viene una inversión extranjera en producciones audiovisuales de 100 millones. La inyección ha ido generando un sector en el que las empresas que lo componen han pasado, en solo un año, de 284 a 448.

La evolución del sector ha generado la creación de un fondo en Euskadi para invertir en el sector y desarrollar una industrial audiovisual. Se trata de Cultur Cap7, que invertirá 100 millones en diferentes empresas y que cuenta con el respaldo de Kutxabank y del Gobierno central.

La dinámica ha hecho que todos los despachos de abogados y asesorías fiscales mínimamente especializadas hayan ido ofreciendo servicios para gestionar estas deducciones en los impuestos. Bien para ofrecerlos a sus clientes empresariales, bien para brindar financiación a las productoras. El problema es que el aluvión de proyectos empieza a generar en algunas de las diputaciones la falta de base imponible suficiente. Es decir faltan empresas que con inversiones en el sector y con una factura fiscal que aligerar.