«Debemos erradicar el término absentismo porque criminaliza a los trabajadores»

En CC OO de Euskadi se avecinan comienzos y despedidas. El congreso que celebrará en Vitoria el 15 y 16 de mayo abrirá la puerta ... a nuevas estrategias sindicales y dirá adiós en el cargo a su actual secretaria general, Loli García, «tras muchos años de militancia y dedicación». Así lo reconoce la portavoz del sindicato, al que entró en 1990. «Esto no es un trabajo. Es mi casa», asevera.

- Cuando anunció la decisión prometió estar «al pie del cañón» hasta el congreso. A partir de entonces, ¿qué planes tiene?

- Tenemos muchas citas importantes los próximos días, incluyendo un homenaje a los asesinados en Vitoria este lunes, la jornada de feminismo sindical el 7, las manifestaciones del 8 de marzo y claro, el 1 de mayo. Cuando pase el congreso no tengo nada previsto. Seguiré perteneciendo a esta organización desde la base, porque esta es mi casa y lo seguirá siendo toda mi vida.

- En 2017 relevó a Unai Sordo y los últimos ocho años han sido complicados, pandemia mediante. ¿Cómo valora este periodo?

- La sensación ha sido de vivir aceleradamente, sin tiempo para respirar. Desde la reconstrucción tras la pandemia al estallido de la guerra de Ucrania, una crisis inflacionista, los movimientos en Oriente Próximo que revolvieron todo el panorama o los avances de la ultraderecha, que cuestiona los principios democráticos más básicos. Pero hemos puesto el mundo del trabajo en el centro del debate en un momento en el que la economía estaba creciendo con beneficios empresariales brutales, y hemos peleado esas plusvalías para garantizar el poder adquisitivo de los salarios y recompensar a la clase trabajadora que los ha generado.

- En 2016, LAB arrebató a CC OO la segunda posición en representación y ELA sigue en cabeza. ¿Por qué este liderazgo?

- No tenemos grandes diferencias en la acción sindical con una organización como LAB. Siempre nos hemos caracterizado por un modelo de negociación colectiva articulada, partiendo de convenios sectoriales que dan cobertura y garantía a todos los trabajadores, y en estos años hemos conseguido que esa cobertura llegue al 94% de los trabajadores, algo que no era posible ni siquiera antes de la reforma laboral. Pero tenemos un espacio de crecimiento y extensión importante y estamos haciendo cambios organizativos porque el mundo del trabajo ha cambiado.

- ¿En qué sentido?

- En Euskadi ya no existen grandes centros donde estén concentrados muchos trabajadores. Nuestro sector productivo está muy fragmentado, en muchos casos desestructurado, con un importante número de empresas medianas y pequeñas, por lo que tenemos que hacer un sindicalismo de cercanía. Y hemos crecido en representación y delegados estos años, lo que pasa es que hay un aumento importante de centros de trabajo donde todavía no hemos llegado, no solo nosotros sino nadie, y es ahí donde tenemos que entrar.

- Euskadi es líder en conflictividad. ¿Se vende mejor la capacidad de movilización que los acuerdos negociados en mesa?

- Hay un mantra por ahí de que la conflictividad la origina fundamentalmente ELA y no es verdad. Nos ha costado mucho sacar condiciones laborales justas en muchos convenios colectivos y puede que ELA haya convocado más huelgas que otras organizaciones sindicales, pero si se mira el número de trabajadores afectados, no es el primer sindicato en convocatoria. De hecho Gipuzkoa, el territorio donde tiene mayor penetración, es donde menos conflictividad laboral hay. Ha habido más en Bizkaia, con convenios como el del metal que han costado muchas jornadas de huelga. No es verdad que la conflictividad sea de unas organizaciones sindicales y no de otras, pero también es cierto que la conflictividad no es un fin, es un instrumento. No es una decisión fácil ya que tiene un coste personal, laboral y económico para los trabajadores.

Salario mínimo

- Confebask dio un portazo a la negociación del SMI vasco. ¿Lo esperaban?

- No y es una irresponsabilidad no sentarse a una mesa sobre una materia que nos compete en exclusiva a las partes que estábamos convocadas. CC OO va a seguir peleando el salario en todos y cada uno de los convenios de ámbito sectorial y vamos a potenciar al máximo el ámbito autonómico, aunque estamos muy solos en ese escenario, porque creemos que es el que da más mejoras a los trabajadores. Los beneficios empresariales en algunos casos son hasta escandalosos y vamos a pelear una por una todas las plusvalías que se generan.

- ELA y LAB exigen otra reunión.

- Y vamos a acudir. Estaremos en todas las que se convoquen, pero no preveemos que haya ningún cambio salvo que haya una reflexión por parte de Confebask.

- Sordo calificó de 'despropósito' la territorialización del SMI.

- El SMI tiene un marco de competencia en el ámbito estatal que es una garantía de mínimos y ha crecido más de un 60% desde 2018. Hemos peleado por él a pesar de que la patronal auguraba pérdidas de empleo y cierres de empresas que no se han producido. Pero nosotros ya tenemos instrumentos para mejorar el SMI, esa negociación colectiva que abarca al 94% de trabajadores. Ahí es donde vamos a actualizar las realidades sociolaborales y económicas de cada sitio y de cada sector.

- Confebask pide mantener conversaciones sobre absentismo, como también hizo Pradales el miércoles. ¿Están bloqueadas?

- Estamos dispuestos a hablar en todos los escenarios que quieran, pero tenemos que erradicar el término absentismo porque criminaliza a los trabajadores como si se tratara de una falta deliberada al trabajo, para lo que ya hay mecanismos internos disciplinarios. Aquí se incluyen derechos reconocidos que ha costado mucho conseguir como los permisos de conciliación, de maternidad o parternidad, permisos laborales, sindicales y la incapacidad temporal. Y esto es un problema de salud, no un problema económico.

- Han convocado una manifestación por la reducción de la jornada laboral contra Junts. ¿Cómo creen que responderá el PNV?

- Los datos económicos vienen diciendo que se ha incrementado la productividad por hora trabajada en la medida en que se ha instalado la tecnología. La jornada lleva sin reducirse muchísimos años y eso debe trabajarse, como le hemos trasladado al PNV. Y más allá de que nos trasladaban que hubieran preferido un acuerdo tripartito, creemos que no va a estar o no debería estar en contra.