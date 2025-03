D'Anjou discrepa de la patronal y defiende que la «fiscalidad vasca es atractiva»

El consejero de Hacienda del Gobierno vasco, Noël D'Anjou, ha defendido este lunes la reforma fiscal que está a punto de aprobarse en el ... País Vasco y que ha sido pactada por los partidos PNV, PSE y Podemos porque, ha asegurado, «es competitiva para las empresas y tiene elementos muy importantes de apuesta por la transición energética». El consejero, que ha pronunciado hoy una conferencia en el Forum Europa, ha discrepado así de las duras críticas lanzadas por la presidenta de la patronal vasca Confebask, Tamara Yagüe, que aseguró que la fiscalidad del Estado es ahora más atractiva que a vasca».

D'Anjou, que se ha referido a estos cambios normativos como «revisión fiscal» en un ánimo de rebajar su calado y distanciarlo de una reforma en profundidad, no ha dudado en asegurar que «la fiscalidad vasca es atractiva». También se ha mostrado sorprendido de las acusaciones que han vertido algunos partidos de la oposición «porque no es ni de derechas ni de izquierdas, mientras que unos lo ven de un lado y el resto del otro». En su opinión, los cambios van a permitir a las empresas «ganar oportunidades de inversión». También ha rechazado las voces que desde algunos partidos políticos, el PSE entre ellos, reclaman que la legislación tributaria vasca se sustancie en el Parlamento de Vitoria y no en las juntas generales de cada territorio, como sucede en la actualidad. «Nuestro sistema ha funcionado bien en los últimos cuarenta años y puede seguir así. Hay mecanismos suficientes de armonización y se están empleando. Creo que esto no es un debate sino una posición interesada», ha dicho en una defensa cerrada del régimen foral.

Fuga de empresas

El consejero ha puesto en valor el crecimiento de la economía vasca que se sitúa un punto por encima de la media de la zona euro, al tiempo que ha restado importancia a la brecha que separa la evolución del PIB vasco de la evolución del conjunto de España. «Es una situación coyuntural que se debe al tirón del sector servicios en un caso y al mayor peso de la industria en Euskadi. Pero esa industria nos da más estabilidad, empleo y en el futuro mayor crecimiento», ha argumentado. También ha restado importancia al saldo negativo en el movimiento de empresas entre comunidades autónomas. El estudio en torno a lo que sucedió en 2024 revela que se fueron de Euskadi a otras comunidades 65 empresas más que las que llegaron. «Es un dato puntual, unos años son peores que otros y en el País Vasco se crearon el pasado año 3.500 empresas. Así que 65 en 3.500 no parece un dato muy relevante», a apuntado a pesar de que el dato de migración de empresas ha sido negativo para Euskadi de forma sostenida en la última década.

Por otra parte el consejero se ha referido de forma crítica a la escasa inversión que los fondos de pensiones, las EPSVs realizan en empresas vascas. «Tan solo invierten el 1% en Euskadi y eso significa que de 36.000 millones de euros que gestionan solo hay 360 invertidos en empresas vascas. Vamos a hacer modificaciones legales para que esto pueda cambiar», ha indicado a propósito de los cambios que se van a producir en la legislación vasca de este tipo de fondos para que puedan invertir en proyectos que estén liderados por sus propios socios promotores. D'Anjou ha defendido que las EPSVs son un «magnífico instrumento para canalizar el ahorro» y eso a pesar de que la reforma fiscal que va a aprobarse lanza un mensaje en contrario, al recortar en 2.000 euros anuales el máximo que puede destinarse entre aportaciones personales y de empresa a estos planes.