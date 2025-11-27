El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Dámaso Quintana ofrece 60 millones para salvar Vicinay de la liquidación

El fundador de Haizea Wind condiciona su entrada a la reestructuración de la deuda con la banca, la SEPI y el Gobierno vasco

Ana Barandiaran

Jueves, 27 de noviembre 2025, 11:19

Comenta

Dámaso Quintana, uno de los fundadores y presidente de Haizea Wind, ha concretado ya su oferta por la compañía centenaria Vicinay, que se encuentra en ... preconcurso de acreedores desde finales de julio. Según ha podido saber EL CORREO de fuentes cercanas a la operación, el empresario ha puesto sobre la mesa 60 millones que inyectaría a través de una ampliación de capital, de forma que se haría con la propiedad del grupo, ahora en manos de la familia Vicinay. Este plan de rescate para evitar la liquidación de la emblemática empresa iría acompañado de una reestructuración de la deuda que todavía debe aceptar la banca, en la que también están implicadas la SEPI y el Gobierno vasco como acreedores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Esto es lo que cobran los alcaldes de Bizkaia
  2. 2 Getxo contará estas navidades con una gran noria de 24 metros
  3. 3 Así es el exclusivo reservado de El Ventorro donde Mazón y Vilaplana comieron un menú de 165 euros
  4. 4

    El Gobierno logra el apoyo de los sindicatos y los funcionarios tendrán una subida del 11%
  5. 5 Detenido un joven de 19 años por asestar un navajazo en el abdomen a otro en plena tarde en Bilbao
  6. 6

    Sorpresa y malestar institucional por el ataque del movimiento feminista en los actos del 25-N
  7. 7

    Al menos 55 muertos y casi 300 desaparecidos en un devastador incendio en Hong Kong
  8. 8

    Heridos críticos dos miembros de la Guardia Nacional en un tiroteo cerca de la Casa Blanca
  9. 9

    15.000 euros al año para revivir el Antón de Artxanda
  10. 10 El lapsus de Feijóo en el Congreso que desata las risas de Pedro Sánchez

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Dámaso Quintana ofrece 60 millones para salvar Vicinay de la liquidación

Dámaso Quintana ofrece 60 millones para salvar Vicinay de la liquidación