La empresa emplea a cerca de 140 trabajadores en su planta de Sestao. E. C.

Dámaso Quintana negocia el rescate de Vicinay, que está en preconcurso

El empresario, presidente de Haizea Wind, se haría con el control de la empresa familiar, que busca a la vez una quita con la banca

Ana Barandiaran

Martes, 28 de octubre 2025, 00:36

La empresa centenaria Vicinay Marine, especializada en fabricación de cadenas de amarres tanto para el sector naval como para la industria petrolera y la eólica ... marina flotante, afronta semanas clave para su futuro. La compañía entró en preconcurso de acree dores el pasado 30 de julio, asfixiada por los malos resultados y una deuda de 140 millones de euros, y está renegociando con la banca una quita y un aplazamiento de los pagos. Dentro de este proceso, y según ha podido saber EL CORREO, se encuentra en conversaciones avanzadas con el empresario Dámaso Quintana -uno de los fundadores y actual presidente de Haizea Wind- para que inyecte dinero y tome el control, ahora en manos de la familia Vicinay, que quedaría con una participación minoritaria.

