El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El ministro Carlos Cuerpo en una de sus reuniones en Japón.

El ministro Carlos Cuerpo en una de sus reuniones en Japón. EFE

Cuerpo sorprende en Tokio: el ministro habla en japonés a los empresarios

El titular de Economía realiza una intervención de más de dos minutos en el idioma local para convencer a los inversores de las oportunidades de negocio entre España y Japón

Edurne Martínez

Edurne Martínez

Madrid

Jueves, 11 de septiembre 2025, 10:30

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha vuelto a sorprender al dirigirse a los representantes de importantes empresas niponas en su viaje oficial en su ... idioma local. Cuerpo ya realizó un breve discurso en japonés hace un año y medio, en otro encuentro en el país asiático, pero en este caso fueron más de 2 minutos de intervención en japonés en el que expresó a los empresarios las oportunidades de negocio entre España y Japón.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Iglesias matricula a dos de sus hijos en un colegio privado pese a denostar a los padres que hacían lo mismo
  2. 2

    Laporte, en Bilbao a la espera de una resolución inminente de su caso
  3. 3

    No hay café para todos en la Plaza Nueva
  4. 4

    Acoso y derribo a la alcaldesa de un pueblo burgalés: agreden a su marido en la localidad a la que huyeron
  5. 5

    El tratamiento para crecer de un menor enfrenta a su familia con Salud en los tribunales
  6. 6 Así fue el descuido de Yeray: «No tenía el bote de repuesto y fruto del estrés decidí tomarme la pastilla de mi pareja»
  7. 7

    Jóvenes de GKS revientan el acto de inicio de curso de la UPV/EHU
  8. 8

    Matan a un líder juvenil aliado de Trump de un tiro en el cuello durante una charla
  9. 9

    La OTAN alerta sobre la escalada bélica tras una intrusión de drones rusos en Polonia
  10. 10

    Las mascarillas desechables del covid se han convertido en una «bomba de relojería» para nuestra salud

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Cuerpo sorprende en Tokio: el ministro habla en japonés a los empresarios