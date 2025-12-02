Estos son los cuatro itinerarios para cubrir en Euskadi la demanda de perfiles en la red eléctrica

La electrificación de la economía se perfila como una de las claves para garantizar un futuro más sostenible y competitivo. En este proceso, disponer de ... redes eléctricas robustas e inteligentes no solo resulta imprescindible para la industria –cada vez más dependiente de nuevas conexiones para cumplir con los requisitos de sostenibilidad–, sino que también es determinante para asegurar miles de empleos. Sin embargo, el despliegue de estas infraestructuras se enfrenta a retos importantes, como la falta de capacidad de conexión –una de las prioridades marcadas por el Gobierno vasco–, la necesidad de retorno de las inversiones para garantizar su rentabilidad y la escasez de talento especializado capaz de diseñar, desarrollar y mantener estas redes.

Es precisamente en este último ámbito donde se enmarca el proyecto Smart Grids Academy, una iniciativa impulsada por el clúster GAIA, la Diputación Foral de Bizkaia e Iberdrola, que busca consolidar el territorio como «un hub de referencia» en innovación y formación en redes eléctricas inteligentes. El programa, estructurado en cuatro itinerarios formativos, tiene como objetivo «capacitar a profesionales en activo de todo el Estado del sector energético y de las empresas proveedoras de la red eléctrica».

Los planes de formación, presentados este martes en la Torre Iberdrola de Bilbao, han sido diseñados con la participación de una veintena de empresas y organizaciones del sector energético, que han aportado su experiencia para garantizar la aplicabilidad práctica de los contenidos. Cada uno de los itinerarios tiene una duración de 240 horas y combina formación online con sesiones presenciales. El objetivo es que la formación responda a las necesidades reales de las compañías, dotando a los profesionales de conocimientos inmediatamente transferibles a un entorno laboral marcado por la rápida evolución tecnológica y los retos de la transición energética.

El itinerario de Inteligencia Artificial, cuya inscripción se puede realizar a través de la página web de la academia y comienza en enero, está orientado a dotar a los profesionales de los conocimientos necesarios para analizar, tratar y explotar grandes volúmenes de datos en el ámbito de las redes eléctricas inteligentes. La formación abarca desde los fundamentos de programación y análisis de datos hasta técnicas de visualización y aprendizaje automático, con un enfoque práctico aplicado a la optimización de la operación, el mantenimiento y la toma de decisiones en el sistema eléctrico.

El curso de ciberseguridad, que comenzará en febrero, se centra en la protección de las infraestructuras críticas vinculadas a las redes eléctricas inteligentes. El itinerario aborda la arquitectura de seguridad de estos sistemas, así como la protección del software y de los dispositivos conectados, en un contexto de creciente digitalización del sistema eléctrico. El tercer itinerario, que dará comienzo en el primer semestre de 2026, con fecha aún por determinar, estará dedicado a la industria inteligente y se enfocará en la digitalización de procesos industriales, el uso de datos y la integración de tecnologías avanzadas en entornos productivos vinculados al sector energético.

El último de los cursos, que también se impartirá durante el primer semestre del próximo año, estará centrado en las redes eléctricas inteligentes y abordará el funcionamiento de los sistemas eléctricos de distribución, la automatización de la red, los sistemas de control de la energía y las telecomunicaciones aplicadas a este tipo de infraestructuras. El itinerario ofrecerá una visión integral del diseño, la operación y la gestión de las redes eléctricas del futuro, clave para avanzar en un sistema energético más eficiente y resiliente.