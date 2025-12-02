El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Una persona observa el cableado con el que red eléctrica transporta la energía sobre la ciudad de Bilbao EFE

Estos son los cuatro itinerarios para cubrir en Euskadi la demanda de perfiles en la red eléctrica

Iberdrola, el clúster Gaia y la Diputación vizcaína lanzan un programa para «capacitar» profesionales en el sector

Félix Montero

Félix Montero

Martes, 2 de diciembre 2025, 12:14

Comenta

La electrificación de la economía se perfila como una de las claves para garantizar un futuro más sostenible y competitivo. En este proceso, disponer de ... redes eléctricas robustas e inteligentes no solo resulta imprescindible para la industria –cada vez más dependiente de nuevas conexiones para cumplir con los requisitos de sostenibilidad–, sino que también es determinante para asegurar miles de empleos. Sin embargo, el despliegue de estas infraestructuras se enfrenta a retos importantes, como la falta de capacidad de conexión –una de las prioridades marcadas por el Gobierno vasco–, la necesidad de retorno de las inversiones para garantizar su rentabilidad y la escasez de talento especializado capaz de diseñar, desarrollar y mantener estas redes.

