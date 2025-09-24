¿Cuántas piezas tiene tu casa?

Iratxe Bernal Miércoles, 24 de septiembre 2025, 00:11 Comenta Compartir

Antes pieza era un sinónimo habitual de habitación y puede que pronto volvamos a ver esa referencia en los anuncios inmobiliarios porque así se levantarán muchas de nuestras viviendas, pieza a pieza. La construcción industrializada –a partir de módulos fabricados en serie que luego se ensamblan a pie de obra– promete acelerar los plazos de entrega, por lo que gusta tanto el Gobierno vasco, que quiere que en 2036 al menos el 65% de las promociones públicas cuenten con elementos prefabricados, como el estatal, que en abril anunció una inversión pública de 1.300 millones para impulsar este modelo de edificación. También es la apuesta del arquitecto Ignasi Pérez Arnal y el ingeniero de edificación Roger Buxadé, fundadores de Atom Modular, una 'startup' que ya está prototipando viviendas unifamiliares partiendo de módulos estandarizados.

La firma, una de las 25 que en octubre protagonizarán la décima edición de B-Venture, parte de una premisa muy sencilla; hoy en día es posible llevar los procesos de la automoción a la construcción. «¿Por qué no construir una casa igual que se monta un coche? El de la construcción es un sector con muy baja productividad y en parte es porque no está industrializado. Si cambiamos de modelo, los procesos estarán sometidos a estrictos controles de calidad, plazos y costes. Construiremos más, más deprisa y más barato, así que incluso podremos exportar vivienda porque los módulos se pueden cargar en contenedores marítimos», explican vehementes.

Esta eficiencia se consigue gracias a la fusión de dos metodologías: por un lado la denominada 'lean manufacturing', creada por Toyota para reducir desperdicios y ahorrar tiempo y dinero en cada proceso, y por otra la 'Building Information Modeling', en la que cada fase de la obra se planifica a través de un 'software' y un modelo virtual del edificio o infraestructura en construcción. El resultado es una maqueta en 3D que, además de soportar una inmensa base de datos con información sobre materiales, proveedores, calidades o precios, recalcula cómo afectaría al resto de la edificación un cambio en cualquiera de estos elementos. «Al final no es más planificación, planificación y planificación porque de lo que se trata ya no es sólo de un módulo encaje con los demás, sino de que después incluso pueda reciclarse ya sea instalándolo en otra vivienda o reutilizado algunos elementos en distintos proyectos», señalan.

Otra de las claves está en los nuevos materiales que permiten que la celeridad en la fabricación no vaya en detrimento de la calidad o la sostenibilidad gracias, en el caso de Atom Modular, al uso de la madera técnica, un derivado que combina fibras naturales con polímeros plásticos reciclados que se sella, prensa y encola hasta formar estructuras macizas como paredes o cimientos, porque incluso permite prescindir del acero.

En concreto, ellos proponen, por ejemplo, fabricar en serie 'módulos cocina'. Todos idénticos, con sus paredes, techos, suelos e instalaciones tanto eléctricas como sanitarias. Una vez enviados al lugar donde se vaya a levantar la vivienda se acoplarían al 'modulo pasillo' y éste al 'módulo dormitorio' o 'modulo baño' y se pasaría a vestirlos, cada uno con los acabados elegidos para el caso. La idea inicial es crear viviendas unifamiliares en las que cada una de estas estructuras sea una habitación, pero bien podíamos hacer un salón uniendo dos. Es decir, el planteamiento no obliga a que todas las edificaciones sean idénticas. «Creemos que podrían llegar a tener tres alturas, y de ahí pasaríamos a las plurifamiliares de hasta ocho plantas y, finalmente, calculamos que en 2028, podremos construir cualquier tipo de edificio: oficinas, hoteles, hospitales…», adelantan. De hecho, actualmente están estudiando la propuesta de colaboración de una consultora para adecuar su idea a la mejorar las equipaciones de algunos polígonos industriales. «Serían espacios especialmente pensados para instalar un punto de información, un espacio para organizar un evento o una formación o incluso para montar un restaurante o una cafetería…», explican.

Minicasas para empezar

De momento, y como paso previo, Atom Modular está haciendo sus pruebas de concepto construyendo su propia versión de las 'tiny houses' o minicasas. Es decir, haciendo que cada uno de sus módulos esté acondicionado como una vivienda completa. «Hemos empezado creándolas con un único módulo de 18 metros. Cuando sale de fábrica te la colocamos en un remolque y que la llevas a donde quieras sin necesidad de preparar el terreno porque no es necesario anclarla. Sin embargo, estamos pensando en empezar a fabricarlas de dos porque así llegaríamos a los 36 metros y en la mayoría de las comunidades la vivienda mínima ha de ser de 35», explican.

La empresa, que desde junio cuenta con la certificación de la Empresa Nacional de Innovacion (Enisa), está realizando sus prototipos en el Centro de Ciencia y Tecnología Forestal de Cataluña (en Lleida) pero ha recalado en el BIC Araba y ahora busca emplazamiento para su propia planta de producción. «Cada año queremos multiplicar por diez nuestra productividad hasta crear unos 7.000 empleos, por lo que necesitamos unos 150.000 metros cuadrados en un polígono industrial que esté cerca de un puerto y una autopista y disponga de ramal ferroviario. Hemos localizado cuatro o cinco posibilidades en España y una de ellas es Júndiz», señalan.

