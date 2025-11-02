«Hay cuadrillas a las que contratas y que se van de una empresa por un euro más» Las empresas recurren a los nuevos sistemas de industrialización, con fachadas y baños prefabricados, para responder a los plazos con las plantillas actuales

Los mayores ya no solo priman entre quienes miran las obras, también lo hacen entre quienes trabajan en ellas. Lo sabe bien Unai Irastorza, que dirige en Derio la edificación de cuatro bloques promovidos por Construcciones Sukia (con 88 viviendas) donde, en momentos pico, pueden llegar a trabajar simultáneamente hasta 120 personas. Y entre ellas, la media de edad se acerca más a los 50 que a los 40 años.

Para combatir la falta de relevo generacional, en esta promoción están llevando a cabo una suerte de experimento. De los dos edificios que acogen los cuatro portales, uno se está realizando de forma tradicional –a caravista– y otro con fachadas y baños prefabricados, que resultan más caros pero al montarse en bloque se podrán completar antes. «Creo que nos vamos a poder ahorrar unos tres meses», calcula Irastorza, aunque la principal ventaja de este modelo será cómo ayudará a cubrir la falta de profesionales. «Adelantamos las obras, pero es que de otra manera no podríamos hacerlo porque no hay albañiles», sentencia.

Él ha visto producirse el cambio. Recuerda que antes de la pandemia «un buen encofrador, un albañil, un alicatador... podía ganar más de 6.000 euros al mes si trabajaba a destajo». «Muchos eran jóvenes y trabajaban de autónomos, pero ahora les ves con 50 y están físicamente destrozados», remarca. Y aunque los sueldos actuales quedan muy alejados –las 14 pagas netas pueden rondar los 2.400–, ya no se ven obreros con sacos de cemento cargados a la espalda. «La grúa torre ha dado mucha vida», explica.

Continuidad en los contratos

Con todo, la falta de personal ha traído otras dificultades, como la competencia desatada entre compañías les obliga a generar confianza y mantener buenos tratos con las cuadrillas de trabajo, garantizándoles una «continuidad» de contratos. «Es que en algunos casos hay poca seriedad y hay gente que se te va a otra empresa por un euro más», apunta.

Otro gran cambio viene por la mano de obra de fuera. «Hay oficios que parece que van por países: en el pladur están Ucrania, Rusia, Rumanía... En el mortero y el hormigón los portugueses, y entre los albañiles y azulejistas tenemos sobre todo pakistaníes», explica, algo que inevitablemente complica las obras en materia de comunicación. «Es un problema cuando necesitas ir rápido», reconoce.