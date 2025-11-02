«Creo que algún grupo político se está borrando de la negociación»

El Gobierno de Imanol Pradales afronta la tramitación del segundo proyecto presupuestario de la legislatura. Unas Cuentas con las que cruzará el ecuador de su ... mandato y que, atendiendo a los tiempos de la política, abrirán el momento de empezar a presentar resultados. De momento, el consejero de Hacienda, Noël d'Anjou, cuenta con la tranquilidad de sumar la mayoría suficiente para aprobarlas en el Parlamento vasco. Los votos de PNV yPSE dan ese suelo, aunque no ocurre así en Álava y Gipuzkoa. Allí la coalición necesitará apoyos externos.

– Lleva su segundo proyecto presupuestario a la Cámara, pero ¿se puede gestionar la economía de un país con un Presupuesto de hace tres años, como Pedro Sánchez?

– Bueno, nosotros tenemos una realidad muy distinta, tenemos estabilidad. Me corresponde hablar del Gobierno vasco, no puedo valorar esa hipótesis.

– ¿Sumarán a algún partido de la oposición?

– Tenemos una mayoría que nos da estabilidad y solidez y ya hemos contactado con los grupos parlamentarios, salvo conVox. En junio, tras presentar las directrices económicas, tuvimos la primera reunión. El segundo encuentro fue en la ronda con el lehendakari tras el verano. Y el tercero era, desde la discreción, para recoger sus propuestas.

– Bildu no reconoce ninguna de sus aportaciones en el proyecto, así lo denunció esta semana.

– Nosotros hemos cumplido lo prometido con esos tres pasos, pero ahora me da la sensación de que quizás algún grupo pueda estar borrándose de las negociaciones que podamos tener.

– En el Parlamento no lo necesitan, pero su voto puede ser decisivo en Álava y Gipuzkoa. ¿Le preocupa que no haya Presupuestos en todos los territorios?

– No voy a entrar a valorar. El año pasado se daba la misma circunstancia y hubo Presupuestos. Hay que tener confianza en que también salgan las cosas adelante ahora.

Incertidumbre

– El lehendakari señaló recientemente en Madrid que Euskadi es el mejor territorio para atraer empresas e inversiones por sus incentivos fiscales. Pero el presidente de la patronal , Guillermo Buces, señaló que se podía hacer mucho más.

– La fiscalidad es una herramienta, pero hay otras muchas. No podemos solucionar el problema de la atracción del talento y las inversiones solo con los impuestos. Hay que facilitar vivienda, ventajas en I+D... Creo que con la última revisión fiscal se ha dado un paso en la dirección correcta y tenemos que seguir trabajando con las demás herramientas.

– ¿Le preocupa que cada vez haya más noticias de empresas con problemas?

– La situación de incertidumbre está ahí. Pero creo que poco a poco se va despejando el escenario, es más previsible a futuro. Tenemos para el año que viene un crecimiento del 1,9% del PIB y seguimos previendo esa senda al alza. Tendremos que ir analizando la situación, puede haber dificultades para las que estamos poniendo ese marco de inversiones.