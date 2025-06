Crecen un 38% las personas que declaran rentas de entre 30.000 y 60.000 euros

El número de vascos con rentas por debajo de la retribución media supera de largo a la mitad del 1,19 millones de contribuyentes contabilizados ... en 2022. Así se desprende las declaraciones de ingresos a las diputaciones en el IRPF del último ejercicio publicado por las haciendas forales. Entonces, el 70% de los ciudadanos que liquidó el impuesto declaró ingresos por debajo de 30.000 euros.

Un dato sorprendente, pero que evidencia también un aumento de la riqueza de la sociedad vasca. Y es que ese colectivo llegó a 934.000 personas en 2016, mientras que seis años después se redujo a 850.000. Es decir, 84.000 contribuyentes salieron de esa franja para engordar las rentas medias-altas, aquellas que se encuadran entre los 30.000 y 60.000 euros. Este grupo ha crecido entre 2016 y 2022 un 38%. Son 76.000 personas más hasta hacer un total de 276.678.

Y es que, según los datos del IRPF, los vascos con ingresos bajos se reducen -un 20% los que no llegan a 12.000 euros- y crecen los que ganan a partir de 30.000. Es un esquema de comportamiento que responde a un empleo que crece con fuerza y que mantiene los afiliados a la Seguridad Social en Euskadi por encima del millón de personas. Un dato positivo, pero con sombras, ya que el empleo generado se apoya sobre todo en el sector servicios y no en la industria, lo que supone una debilidad estructural. El riesgo es que, tras la fuerte inflación, muchas rentas medias y bajas no puedan generar ahorro, ni afrontar gastos estratégicos como la compra de una vivienda. Son problemas que empiezan a ser apremiantes.

Fondos y Bolsa

En cambio, las rentas más altas, las que superan los 60.000 euros de ingresos y en adelante, concentran la mayor capacidad de ahorro y capital de Euskadi, cuando representan el 5% de los contribuyentes, un total de 62.000 personas. Son 16.600 más que hace seis años, un 36% más, lo que convierte a este grupo de cotización en el segundo que más crece.

Ya se sabe que el dinero llama al dinero. Y el ahorro crece exponencialmente en quién más capacidad tiene para acumular capital. Los bancos han constatado como, desde la pandemia, figuras como fondos de inversión, planes de pensiones o depósitos remunerados han crecido con fuerza hasta llegar a techos históricos. En total, hay en Euskadi 90.000 millones de euros en estas herramientas. Además, la Bolsa ha ofrecido años con rentabilidades muy elevadas.