La cotización de los salarios altos supera ya los 2.000 euros al mes

El Gobierno ha ido incrementando las cotizaciones a la Seguridad Social en las últimas reformas con objeto de financiar al creciente gasto en pensiones, vinculadas ... por ley a la subida de la inflación. Dentro de esta estrategia ha aumento especialmente la carga de los salarios más altos, que en 2026 experimentarán una nueva vuelta de tuerca. Así, la base máxima de cotización subirá casi un 4% –el 3,9%– y superará por primera vez la barrera de los 5.000 euros –se situará en 5.101 euros–, lo que equivale a 61.215 euros al año. Pero además se elevan otros recargos como la cuota de solidaridad con la que se gravan ya desde este año la parte de los salarios que exceda ese umbral.

En Euskadi se calcula que cerca de 100.000 trabajadores cotizan por la base máxima, lo que supone un importante incremento de costes para las empresas. De hecho, solo por la citada subida del 3,9% en ese umbral hasta los 5.101 euros, la cotización por parte de las compañías para esos sueldos (hay que aplicar un 33% sobre la base) se elevará en 63 euros hasta los 1.683 euros, mientras que al trabajador (le corresponde un 6,35%) se le descontarán 324 euros, unos doce más. En total la cotización a la Seguridad Social para esos salarios altos superará, en consecuencia, los 2.000 euros.

Según quedó establecido por ley en la última reforma de las pensiones, la base máxima sube cada año con la inflación acumulada a noviembre –2,7% en 2026– pero a ese porcentaje se le añade una cuantía fija de 1,2 puntos. De ahí que la base máxima salte desde los 4.909 euros hasta los 5.101. Este aumento es muy superior al que se aplica a la pensión máxima a la que tienen derecho, que se eleva en un 2,8% (la inflación más una tasa adicional de 0,115 puntos).

Ampliar

Como consecuencia de este esquema y de los incrementos aplicados en los últimos años, la base máxima de cotización ha crecido más de un 40% en la última década, desde los 3.640 euros hasta los 5.101. Eso supone que la cuota que pagan los salarios altos –tanto empresas como trabajadores– ha pasado de 1.432 euros hasta los citados 2.000.

Cuota de solidaridad

Pero no solo sube la base máxima de cotización. También se endurece la denominada cuota de solidaridad que se empezó a aplicar por primera vez el año pasado y que grava la parte del salario que excede la base máxima de cotización. Así, la horquilla por tramos oscilará entre el 1,15% y el 1,46% y continuará subiendo.

La cuota de solidaridad funciona de la siguiente manera. Teniendo en cuenta que la base máxima subirá a 61.215 euros al año, la parte del salario que exceda ese umbral en un 10% soportará un gravamen del 1,15%. El tramo entre el 10% y el 50% tendrá una tasa del 1,25%, mientras que a partir del 50% se cargará el 1,46%.

Esta cuota de solidaridad no mejora la pensión sino que está destinada a fortalecer el sistema, que se encuentra bajo presión porque las cotizaciones no cubren las prestaciones y el agujero crecerá con la jubilación del 'baby boom'. Con este mismo objetivo se creó el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), con la diferencia de que no se aplica solo a los salarios altos sino a todos los trabajadores. El MEI también dará una vuelta de tuerca este año al subir del 0,8% al 0,9%.