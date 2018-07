El coste neto por trabajador en Euskadi sube a 35.551 euros Con un 0,3% supera en dos décimas el aumento en el conjunto del país, mientras la comunidad se mantiene sólo por detrás de Madrid E. GUDE Miércoles, 25 julio 2018, 00:19

El coste laboral neto en Euskadi se situó en 35.551,2 euros por trabajador en 2017, tras experimentar en el último año un incremento del 0,3%, dos décimas más que la media nacional. La Encuesta Anual de Coste Laboral de 2017 publicada ayer por el Instituto Nacional de Estadística (INE) revela que solo en Madrid el coste laboral por empleado y año fue mayor que en la comunidad vasca, al alcanzar los 36.136,4 euros. La media nacional ascendió a 30.535,9 euros.

En Euskadi el coste bruto por trabajador y año -se excluyen dietas y gastos de viaje- fue de 35.805,6 euros. De este importe, la principal partida es la de sueldos y salarios, que se situó en 26.479 euros, seguida de las cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social -8.498 euros por empleado, la tasa más alta del país-.

Las cotizaciones voluntarias medias fueron en la comunidad vasca de 287,5 euros -de nuevo solo Madrid se ubica por delante, con 314 euros-, a lo que se suman las prestaciones sociales directas -128-, otros gastos de carácter social como indemnizaciones por despido, gastos en formación profesional y pagos compensatorios que fueron de 412,9 euros por empleado en 2017. A ello se restan las subvenciones y deducciones, de 254,4 euros.

De estos se datos se deduce que el salario medio de los vascos el pasado año suponía el 73,95% del coste total y que las cotizaciones obligatorias representaron el 23,73%.

Un 8,8% no llega a mil euros

Por otra parte, y según un estudio elaborado por UGT, Euskadi es la autonomía con menor tasa de trabajadores con un salario inferior a los 1.000 euros mensuales, ya que apenas el 8,8% de los ocupados vascos no alcanza esta remuneración. Por detrás se sitúa Navarra, con un 10% de empleados por debajo de este sueldo, y Baleares, con un 13,7%. En el lado opuesto está Murcia, donde un 31,9% de los ocupados no llega a esa cantidad. Similar sobrerrepresentación de trabajadores que no llegan a mileuristas se da en Extremadura, Canarias, Andalucía, Galicia, Castilla-La Mancha y Valencia.

UGT anota que la diferencia de los sueldos reales entre trabajadores de distintas comunidades alcanza los 650 euros. La mayor brecha se aprecia entre los 2.182,2 euros de Euskadi y los 1.538,6 que perciben los empleados canarios. El IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, firmado por los interlocutores sociales, fija un aumento del salario mínimo en convenio para 2020 hasta los 1.000 euros, en catorce pagas.