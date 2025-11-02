El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Las constructoras vascas rivalizan por el personal con plantillas «escasas y envejecidas»

La mano de obra se ha reducido un 34% desde la crisis de 2008 a pesar de la entrada masiva de obreros extranjeros

Sergio Llamas / Gonzalo Ruiz

Domingo, 2 de noviembre 2025, 01:19

Comenta

No luchan por currículums ostentosos ni piden referencias internacionales. Las empresas de construcción vascas están a la caza de trabajadores experimentados que se hayan formado ... a pie de obra, un perfil que cada vez escasea más a medida que las jubilaciones merman sus filas, y en un momento en el que la vivienda encabeza las preocupaciones de los ciudadanos. «Tenemos unas plantillas envejecidas y en los próximos años el problema irá a más», advierte el secretario general de la Asociación de Constructores y Promotores de Bizkaia Ascobi, Iñaki Urresti.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ingresada en el hospital Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón el día de la dana
  2. 2 Alerta alimentaria «grave» por altos niveles de un componente químico que provoca cáncer en un fruto seco procedente de España
  3. 3

    El derbi acaba con tangana: «Aramburu se ha metido con Valverde y el banquillo»
  4. 4

    «Esta noche no salgo, estoy hecho polvo» y otras esquelas llamativas publicadas en Euskadi
  5. 5

    Bizkaia tiene 70 escuelas y 24 residencias en zonas inundables en caso de grandes riadas
  6. 6 Horóscopo diario, 2 de noviembre de 2025
  7. 7 La Lotería Nacional del sábado riega de millones un municipio conocido por sus cuevas: comprobar resultados del 1 de noviembre
  8. 8

    El Athletic ficha a una promesa del Bermeo que sigue los pasos de Jauregizar
  9. 9 Retenciones en la A-8 sentido Bilbao por un accidente a la altura del Max Center
  10. 10 Lamine Yamal anuncia su ruptura con Nicki Nicole

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Las constructoras vascas rivalizan por el personal con plantillas «escasas y envejecidas»

Las constructoras vascas rivalizan por el personal con plantillas «escasas y envejecidas»