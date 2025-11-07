El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

El consorcio vasco liderado por Jainaga cierra la compra de Talgo

El industrial, Gobierno vasco y las fundaciones BBK y Vital sellan con Trilantic la adquisición del 29,7% del fabricante de trenes por 156 millones

Lucas Irigoyen

Lucas Irigoyen

Viernes, 7 de noviembre 2025, 11:49

Comenta

El presidente de Sidenor, José Antonio Jainaga, el Gobierno vasco y las fundaciones bancarias BBK y Vital han cerrado el acuerdo definitivo por el que ... se hacen con el control de Talgo. Punto final a una historia empresarial que ha concitado el mayor consenso político en este ámbito en Euskadi, que ha movilizado capital público y privado y que traerá de nuevo la sede social de una empresa histórica.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un exetarra contrata a la empresa Horus Desokupa para recuperar su vivienda en Bilbao
  2. 2 Una empleada de un hotel de Barakaldo coge 1.705 euros de la cartera de un cliente y los esconde en sus zapatillas
  3. 3

    A Fernando Canales se le atraganta el bocata
  4. 4 La denuncia del joven vizcaíno que se quedó tetrapléjico en una piscina
  5. 5 El Supremo confirma un importante cambio en las nóminas de los policías, bomberos, médicos, enfermeras...
  6. 6

    «La mujer de la eterna sonrisa y su bebé se han ido juntos»
  7. 7 El emotivo pasillo de honor de los hinchas del Newcastle a la afición del Athletic en la salida del estadio
  8. 8 Los elogios de la afición del Newcastle a la del Athletic: «Son los mejores visitantes que he visto en mi vida»
  9. 9

    Un joven vasco da la cara y revela el calvario que sufrió por parte de sus compañeros: «Sufrí 8 años de acoso escolar»
  10. 10

    Otegi defiende un modelo «nórdico» para la Ertzaintza e invita a fijarse en las series: «No sacan todo el rato la pistola»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El consorcio vasco liderado por Jainaga cierra la compra de Talgo

El consorcio vasco liderado por Jainaga cierra la compra de Talgo