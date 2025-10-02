El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El consejero de Industria, Mikel Jauregi, este miércoles durante la presentación del Plan de Inversiones Luis Ángel Gómez

El consejero de Industria pide que el ahorro de las EPSV se quede en Euskadi y no «vaya a Madrid»

Mikel Jauregi lamenta que se esté financiando la deuda del Estado a través de Letras del Tesoro

Félix Montero

Félix Montero

Jueves, 2 de octubre 2025, 10:09

El Gobierno vasco lleva meses alertando de la necesidad de romper con las inercias que han marcado la política financiera de las últimas décadas. La ... escasez de inversión empresarial –reflejada en la menor llegada de proyectos industriales– y la dificultad para retener centros de decisión estratégicos han encendido las alarmas en un Ejecutivo que quiere situar a Euskadi «en la vanguardia industrial europea».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Despiden a la directora de una sucursal bancaria de Bizkaia que cobraba más de 7.000 euros al mes y se iba a la peluquería en horario laboral
  2. 2

    Israel intercepta la flotilla y traslada a 200 tripulantes a sus puertos, entre ellos Greta Thunberg y Ada Colau
  3. 3

    Seguridad vincula a «extranjeros sin arraigo» con el incremento de armas blancas en las calles
  4. 4

    La venta de un edificio en Bilbao para pisos de lujo fuerza la salida de 20 negocios
  5. 5

    «Nos desvían a Barajas y nos dan hotel en Ávila», se quejan 180 viajeros que despegaron de Loiu
  6. 6

    Inquietud en el Athletic por una nueva lesión de Sancet
  7. 7

    La mujer que fue al médico en Valdecilla y se enteró de que estaba muerta
  8. 8

    El gesto de reconocimiento de la afición del Dortmund con la del Athletic
  9. 9

    Un colegio de Barakaldo recurre a un menú de emergencia tras detectar insectos en la comida
  10. 10

    Estados Unidos cierra su Gobierno y manda a casa a 750.000 funcionarios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El consejero de Industria pide que el ahorro de las EPSV se quede en Euskadi y no «vaya a Madrid»

El consejero de Industria pide que el ahorro de las EPSV se quede en Euskadi y no «vaya a Madrid»