Yvonne Iturgaiz

El consejero de Industria alerta de que los aranceles restarán 700 millones a las exportaciones vascas

El Gobierno vasco iniciará reuniones la próxima semana con la siderurgia, la automoción y la máquina-herramienta para analizar nuevas ayudas

Félix Montero

Félix Montero

Jueves, 11 de septiembre 2025, 11:34

La economía vasca tiembla por la guerra comercial desatada por Donald Trump. Los aranceles genéricos del 15%, que en sectores como la siderurgia escalan al ... 50%, amenazan la línea de flotación de una industria altamente expuesta al exterior y que reclama medidas de protección urgentes. Y aunque el pasado abril el Ejecutivo activara un «escudo comercial» de 2.000 millones destinado a amortiguar el impacto, este no es suficiente para mitigar los daños en sectores como la siderurgia, la máquina-herramienta y la automoción, con los que se reunirá a partir de la semana que viene para estudiar nuevas ayudas.

