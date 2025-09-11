El consejero de Industria alerta de que los aranceles restarán 700 millones a las exportaciones vascas

La economía vasca tiembla por la guerra comercial desatada por Donald Trump. Los aranceles genéricos del 15%, que en sectores como la siderurgia escalan al ... 50%, amenazan la línea de flotación de una industria altamente expuesta al exterior y que reclama medidas de protección urgentes. Y aunque el pasado abril el Ejecutivo activara un «escudo comercial» de 2.000 millones destinado a amortiguar el impacto, este no es suficiente para mitigar los daños en sectores como la siderurgia, la máquina-herramienta y la automoción, con los que se reunirá a partir de la semana que viene para estudiar nuevas ayudas.

El consejero de Industria, Mikel Jauregi, ha elevado a 700 millones el impacto de los aranceles sobre las exportaciones vascas, muy dependientes del mercado estadounidense, que el año pasado absorbió 1.991 millones de euros en ventas. El golpe duplica la estimación realizada por Lakua en abril, poco después de que Donald Trump lanzara una ofensiva aduanera que ha resquebrajado la arquitectura comercial levantada tras la Segunda Guerra Mundial.

El Ejecutivo autonómico, que ha hecho de la política industrial el eje de su agenda, se topa así con un muro arancelario que frena su intento de reactivar un tejido productivo debilitado por años de escasa inversión. Las estimaciones del Gobierno vasco apuntan a una contracción del 0,33% del PIB, susceptible de agravarse en función de cómo quede la 'foto finish' arancelaria. Lakua contiene el aliento ante los acuerdos que Washington pueda cerrar en las próximas semanas con México, clave para el sector vinícola y la automoción, y con China, que marcarán el alcance real de la tormenta comercial.

El sector que más inquieta a las instituciones es la siderurgia, verdadero pilar del desarrollo económico vasco durante más de un siglo. La imposición de un arancel del 50% a todas sus ventas –el pasado año exportó 261 millones, de los que el 13% tuvieron como destino Estados Unidos– la aboca a un escenario de pérdida de competitividad «casi total». Una advertencia que ya se percibe en una industria asfixiada, además, por los elevados costes de electrificación y que se ha visto obligada a recurrir a ERTE para capear un temporal que, en plena ralentización europea, no ofrece visos de remitir. Es por ello que será el primer sector con el que el Ejecutivo se sentará, ya el próximo lunes, abordar nuevas líneas de apoyo.

Automoción y siderurgia

En un contexto en el que los grandes fabricantes de automóviles han arrancado el año con fuertes caídas por los aranceles –que en este caso se limitan al 15%–, el Gobierno vasco quiere blindar a una industria muy expuesta. No tanto a Estados Unidos, donde apenas exporta un 3%, sino a Francia y Alemania, con la primera paralizada por una crisis política que frena inversiones y la segunda lastrada por malos resultados económicos. Será la segunda mesa sectorial que abrirá el Ejecutivo, pendiente además del desenlace del acuerdo con México, cuyo tratado de libre comercio con EE UU podría convertirse en una vía de escape para los fabricantes de coches afincados allí.

La máquina-herramienta es el tercer sector con el que se juntará la consejería de Industria. Lakua advierte de que, aunque el producto final soporta un arancel del 15%, numerosos componentes están gravados con un 50%, «lo que añade riesgos a la cadena de valor y a la competitividad internacional». El consejero subraya que su dependencia del exterior y, sobre todo, su capacidad de arrastre sobre otras ramas industriales lo convierten en un frente de especial preocupación. No solo están en juego los 272 millones exportados, sino también un posible efecto dominó que podría extender el impacto mucho más allá.