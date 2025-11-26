El conflicto de Petronor vuelve mañana a los tribunales tras dos meses de huelga

Félix Montero Miércoles, 26 de noviembre 2025, 00:45 Comenta Compartir

Dos meses después de que los trabajadores de Petronor declararan una huelga indefinida en la refinería de Muskiz –la primera desde 1979–, el conflicto está abocado a los tribunales, con una segunda vista que se celebrará mañana. Lo que comenzó como una disputa por el cambio de ubicación de las instalaciones –una reforma organizativa que, en la práctica, ha alargado la jornada entre 15 y 30 minutos– ha escalado hasta convertirse en un conflicto laboral de gran calado, que no solo enfrenta a los trabajadores con la empresa, sino que también a los sindicatos entre sí.

Hace tres semanas, la dirección de Petronor informó que, tras el rechazo de la asamblea de trabajadores al acuerdo logrado por CCOO y UGT, el conflicto se resolvería en los tribunales, dado que cada central había presentado demandas por presuntos cambios sustanciales de las condiciones laborales. La decisión llegó después de que 333 trabajadores votaran en contra de un acuerdo que ofrecía seis días libres como compensación por el alargamiento de la jornada, frente a 84 votos a favor, de una plantilla cercana al millar de empleados. ELA y Trabajadores por la Unidad (TU) consideraron el pacto insuficiente y promovieron el voto en contra. Las centrales críticas planteaban entonces aumentar la cantidad de días libres a 12, además de una batería de medidas para solventar «la sobrecarga de horas extra» y «un incumplimiento constante de los acuerdos laborales».

Un día después de que la plantilla rechazara el acuerdo, ELA y TU pidieron a la empresa «un diálogo serio» que «evitara» la vía judicial a la que ellos mismos habían invocado. Sin embargo, la dirección, considerando que ya había alcanzado un acuerdo con la mayoría sindical –que luego fue rechazado–, optó por dejar el conflicto en manos de los tribunales. En cualquier caso, ayer ambas partes se volvieron a reunir sin llegar a ningún pacto, lo que deja todo pendiente de la vista judicial de mañana. Esta será la segunda vez que se vean las caras ante los tribunales, después de que en octubre el juez les diera diez días para votar el acuerdo alcanzado por la dirección, CC OO y UGT, ya que ELA y TU habían conseguido bloquear su votación en asamblea.

Fuentes cercanas a la reunión celebrada ayer aseguran que solo Trabajadores por la Unidad, esta vez sin ELA, presentó una propuesta que planteaba 12 días de compensación por el aumento de la jornada, además de exigir un incremento de las contrataciones, ya que, aunque se otorguen más días, será imposible cumplir con la carga laboral si no hay más personal. Por su parte, la empresa destacó que lleva meses negociando con los sindicatos, incluso antes de que comenzaran los 60 días de huelga indefinida que han paralizado parte de las exportaciones, y que ahora considera que es el momento de recurrir a los tribunales.

Temas

Petronor