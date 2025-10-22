Confebask rechaza negociar el SMI vasco en las condiciones exigidas por ELA y LAB

Sin avances en el acto de conciliación celebrado este miércoles. Confebask y las tres patronales vascas -Adegi, Cebek y Sea- han sido claras en su ... mensaje a negociar un SMI propio para Euskadi. Una vez más han insistido en que no cierran la puerta al diálogo siempre que éste aborde otras cuestiones que hacen peligrar la competitividad vasca, como ocurriría con el absentismo en el que Euskadi sigue encabezando todos los ranking, y también cuando la negociación se lleve a cabo en la mesa de diálogo social, un órgano que recoge a empresas, sindicatos y Gobierno vasco, pero al que ELA y LAB se niegan a acudir por considerarlo ineficiente.

De esta manera, la discordia en el escenario y en el temario han vuelto a frustrar el debate sobre un salario mínimo interprofesional (SMI) propio para el territorio, en unas condiciones similares a las que ya se pudieron ver en febrero de este año, cuando fracasó el primer intento. La falta de avances por esta vía supone, además, el segundo batacazo en dos días contra las iniciativas emprendidas por ELA y LAB después del rechazo que este martes dio el Gobierno vasco a su Iniciativa Legislativa Popular (ILP). En Consejo de Gobierno el Ejecutivo autonómico emitió su informe desfavorable a tramitar esta medida, que quería reclamar al Congreso un cambio del Estatuto de los Trabajadores para otorgar la competencia al País Vasco -así como al resto de comunidades autónomas-, respetando el mínimo marcado para toda España como suelo sobre el que negociar un aumento.

Ahora el bloqueo se ha registrado en la sede que el Consejo de Relaciones Laborales (CRL) tiene en Bilbao, donde los sindicatos soberanistas habían reclamado el pasado mes un acto de conciliación con el que recuperar el debate, bajo la amenaza de llevar a Confebask al Tribunal Superior del País Vasco (TJSPV) si se negaba a participar en este proceso Preco. A la salida del encuentro, las patronales vascas han incidido en que «no ha cambiado nada desde el último emplazamiento» ya que no puede exigirse a la confederación empresarial a «negociar lo que legalmente no le está permitido». «La parte sindical pretende un objeto jurídicamente imposible, al ser ésta una materia de competencia exclusiva del Estado», reiteraron.

Éste no es su único argumento. Poner en riesgo la competitividad y la sostenibilidad de las compañías vascas y ceder ante ante una agenda marcada «exclusivamente» por la parte sindical «y en el foro que ellas determinen, sin ningún margen de flexibilidad» también temen que podría tener unas consecuencias «más profundas de lo que pretenden». «Compartir los retos que nos esperan a la vuelta de la esquina con quienes estén comprometidos con la sostenibilidad de las empresas en un diálogo tripartito es una necesidad», han zanjado.

Confebask ha recordado además que desde 2018 el SMI ha subido ya un 67% -cerca de 6.700 euros brutos anuales- y las cotizaciones sociales han crecido desde 2022 un 23%. «Las empresas vascas ya hemos hecho un esfuerzo en los últimos años para subir los salarios por encima de los del Estado y del IPC», han añadido, y han subrayado que en el País Vasco «seguimos teniendo los salarios más altos con las jornadas más reducidas», en un momento marcado por la incertidumbre económica a nivel internacional y una crisis del crecimiento que condicionan de manera extraordinaria la actividad de las compañías del territorio, con unas «preocupantes perspectivas industriales tanto en Europa como en Euskadi por el devenir del sector del automóvil, tractor del resto de sectores».

Vía judicial

Por su lado, los sindicatos han denunciado el rechazo a la negociación y advertido de la convocatoria de movilizaciones. «El Gobierno vasco y la patronal optan por bloquear la vía del salario mínimo propio. Confebask ha vuelto a rechazar hoy la mejora de las condiciones laborales y de miles de trabajadores» ha señalado ELA en un comunicado, a la vez que criticaba el criterio negativo del Ejecutivo autonómico a la ILP para cambiar la ley y que Euskadi pueda fijar su propio SMI. «Urge moverse ante esta situación de bloqueo», ha señalado y advertido de que utilizarán «todas las medidas a su alcance».

Así las cosas, la única vía que quedaría abierta para los sindicatos en su intento de forzar el debate sería la judicial. Un asunto sobre el que también ha opinado esta mañana el vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, en una entrevista realizada en Radio Euskadi. Mikel Torres ha defendido que esta medida sería «un error», ya que «los problemas laborales nunca deben acabar en los tribunales», y ha argumentado que por su parta nunca demandaría a ELA y LAB para conseguir que se sentara a la mesa de diálogo social en la que ambas centrales se niegan a participar. «Hemos intentado hablar con todos, labor que nos encomendó el Parlamento y ya denuncié que fue un error que Confebask no se hubiera sentado a mantener este diálogo», ha señalado en referencia al primer intento ocurrido el 6 de febrero de este año.

Torres también ha justificado la negativa del Gobierno vasco a tramitar la ILP para la que ELA y LAB recogieron 138.500 firmas, en base a los informes jurídicos, ya que se trataría de una cuestión que compete exclusivamente al Estado, y ha sostenido su preocupación sobre la necesidad de elevar un salario mínimo que afecta especialmente «a los sectores donde la precarización es evidente». Por este motivo ya presentaron un informe que planteaba, de cara al diálogo social, una subida del SMI de entre un 7% y un 11% para ajustarse a las condiciones sociales de Euskadi. Se trataría, en todo caso, de un marco que oscilaría entre los 1.268 y los 1.385 euros, muy alejados de los 1.500 que proponen como mínimo ELA y LAB.