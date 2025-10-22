El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

De izquierda a derecha: Nerea Zamacola (Adegi), Virginia Múgica (Confebask), Mikel Andérez (Cebek) y Fernando Raposo (SEA). E. C.

Confebask rechaza negociar el SMI vasco en las condiciones exigidas por ELA y LAB

El fracaso en el acto de conciliación se produce un día después de que el Gobierno vasco acordara su rechazo a la ILP, que buscaba fijar un salario mínimo propio a través del Congreso

Sergio Llamas

Miércoles, 22 de octubre 2025, 13:01

Comenta

Sin avances en el acto de conciliación celebrado este miércoles. Confebask y las tres patronales vascas -Adegi, Cebek y Sea- han sido claras en su ... mensaje a negociar un SMI propio para Euskadi. Una vez más han insistido en que no cierran la puerta al diálogo siempre que éste aborde otras cuestiones que hacen peligrar la competitividad vasca, como ocurriría con el absentismo en el que Euskadi sigue encabezando todos los ranking, y también cuando la negociación se lleve a cabo en la mesa de diálogo social, un órgano que recoge a empresas, sindicatos y Gobierno vasco, pero al que ELA y LAB se niegan a acudir por considerarlo ineficiente.

