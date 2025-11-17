Condenan a Mutualia a reconocer como enfermedad profesional el 'dedo en gatillo' de una trabajadora vasca

Mutualia ha sido condenada a reconocer como enfermedad profesional la patología de tenosinovitis -también conocida como 'dedo en gatillo' por el sonido de chasquido que ... se produce cuando surge el dolor en la palma de la mano o en los nudillos- que padece una trabajadora de la empresa gipuzkoana Katea Legaia, dedicada a generar oportunidades de empleo para personas con discapacidad y riesgo de exclusión. Según ha trasladado el sindicato CC OO de Euskadi, el juzgado de lo social de Eibar ha condenado a la mutua al pago de las prestaciones económicas correspondientes. La trabajadora permanecía de baja médica desde febrero de 2025, por un proceso iniciado como enfermedad común y que ahora ha sido revertido a profesional.

CC OO ha advertido que en septiembre del año pasado el servicio de prevención ya había declarado a la trabajadora «apta con restricciones a tareas que supongan movimientos repetitivos de pinza en dedos de las manos». La mujer, M.G.M.L., realiza funciones de revisión de piezas, un trabajo que supone la manipulación manual de unas 400 en una hora, y que implica el transporte de cajas de hasta 15 kilogramos.

En estas condiciones, la evaluación de riesgos del puesto alerta sobre la ergonomía, una cuestión que se refleja en la sentencia señalando que supone «movimientos repetitivos de la muñeca, con giros o desviaciones cubitales o radiales repetidas de la mano, así como movimientos repetidos o mantenidos de extensión de la muñeca». Un aspecto que Mutualia no habría considerando a la hora de declarar profesional el origen de la patología.

Fallos «estrepitosos»

Desde el sindicato han recordado que ya son habituales los fallos «estrepitosos» que se producen en la asignación de tareas a personas con limitaciones preventivas, una circunstancia que «redunda en sufrimiento en el trabajo y empeoramiento de la salud de las personas afectadas», alerta la central. Su responsable de salud laboral, Alfonso Ríos, ha destacado que CC OO ya se movilizó ante la sede de Mutualia en Bilbao hace un mes para denunciar la práctica habitual de esta firma a la hora de derivar al sistema público de salud y a la enfermedad común las patologías profesionales originadas por riesgos ergonómicos, como ha ocurrido en este caso. Entonces ya entregaron un escrito a la dirección médica, recogiendo un listado de otros casos similares.

En el caso actual, M.G.M.L. ya había sido operada de dedo en gatillo en noviembre de 2024, lo que manifiesta un empeoramiento de una enfermedad provocada por sus condiciones de trabajo. «Legalmente estos agravamientos también son constitutivos de contingencia profesional», ha destacado Ríos.