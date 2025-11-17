El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Juzgados de Eibar. Felix Morquecho

Condenan a Mutualia a reconocer como enfermedad profesional el 'dedo en gatillo' de una trabajadora vasca

La sentencia, trasladada por CC OO, reconoce el caso de una mujer cuya enfermedad de tenosinovitis se habría agravado en su puesto, donde manipulaba 400 piezas por hora

Sergio Llamas

Lunes, 17 de noviembre 2025, 12:34

Mutualia ha sido condenada a reconocer como enfermedad profesional la patología de tenosinovitis -también conocida como 'dedo en gatillo' por el sonido de chasquido que ... se produce cuando surge el dolor en la palma de la mano o en los nudillos- que padece una trabajadora de la empresa gipuzkoana Katea Legaia, dedicada a generar oportunidades de empleo para personas con discapacidad y riesgo de exclusión. Según ha trasladado el sindicato CC OO de Euskadi, el juzgado de lo social de Eibar ha condenado a la mutua al pago de las prestaciones económicas correspondientes. La trabajadora permanecía de baja médica desde febrero de 2025, por un proceso iniciado como enfermedad común y que ahora ha sido revertido a profesional.

