Los concursos de acreedores crecen en Euskadi casi un 4% en lo que va de año

En los primeros ocho meses del año Euskadi ha registrado 270 procedimientos concursales, un 8,4% más que el año pasado. Así consta en los ... datos facilitados por la consultora Informa D&B, que recoge también la disolución de 1.102 mercantiles en el territorio, un 4% más.

Dentro de todos los procesos concursales, el informe recoge 198 concursos de acreedores, es decir aquellos procedimientos iniciados ante la imposibilidad de pagar las deudas acumuladas por la empresa. Su número ha crecido casi un 4% respecto a los ocho primeros meses de 2024.

En general, tanto las disoluciones como los procesos concursales (procedimientos para evitar la insolvencia) han afectado en Euskadi principalmente a las empresas vinculadas al comercio, y aquellas ligadas a la construcción y las actividades inmobiliarias. Así, los primeros han registrado 46 procedimientos y 31 disoluciones, mientras que entre las segundas se han dado 249 procesos concursales y han acordado su desaparición 255 mercantiles.

Hasta agosto el País Vasco ha registrado también un aumento de los procedimientos especiales. Han crecido un 22,5%, con el comercio como el sector más afectado al contar con 13 casos. En cuanto a los planes de reestructuración, se han sumado una docena, un 33% más que en 2024, siendo la industria el área más afectada. Sólo en ésta se han producido cuatro procesos.

El informe elaborado por la filial de Cesce detalla también los datos por provincias. Así Bizkaia ha concentrado 110 concursos, 41 procedimientos especiales y 600 disoluciones. Le sigue Gipuzkoa, con 57, 15 y 364, respectivamente; y Álava con 31, 4 y 138.

En España se han contabilizado 4.475 concursos -un incremento de apenas un 0,5%-, con Cataluña como la región más afectada. Allí se han registrado 1.349 procesos de este tipo, un 3,48% más. Le sigue Madrid, con 599 casos, los mismos que en 2024.