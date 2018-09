Los concesionarios vascos liquidan sus 'stocks' y disparan un 45% las ventas en agosto Coches recién salidos de la fábrica, a la espera de ser distribuidos por los concesionarios. / Efe El Gobierno amplía hasta 2021 la prórroga para evitar una subida en el impuesto de matriculación por el cambio de normativa ANA BARANDIARAN BILBAO. Sábado, 1 septiembre 2018, 13:28

El enorme esfuerzo que han hecho los concesionarios para dar salida a su «stock» ante la entrada en vigor hoy de la nueva normativa sobre emisiones de gases –el protocolo WLTP– ha rendido sus frutos. Con agresivas campañas de descuentos, que se han intensificado en la recta final, han logrado atraer a los compradores en un mes tradicionalmente de poca actividad como agosto hasta batir todas las previsiones. Con datos del jueves, en Euskadi se habían matriculado 2.950 turismos y todoterrenos en el mes, lo que supone un incremento del 45% sobre el año anterior. Teniendo en cuenta que sólo el día 30 «pusieron placa» a cerca de 500 coches, es de esperar que la cifra final se acerque a las 3.500, la mayor en más de una década. Habría que remontarse a 2006 para encontrar un registro superior.

El conjunto de España arroja resultados todavía más impresionantes. Según fuentes del sector, el incremento hasta el día 30 era del 63%, con unas matriculaciones superiores a las 98.000. La previsión de la patronal Anfac es que se cierre el mes con 117.503 unidades, un récord histórico, aunque habrá que esperar a este lunes para tener el balance definitivo.

El trabajo ya está hecho pero el sector recibió ayer, además, una buena noticia que despeja algo la incertidumbre de cara al futuro, para cuando se teme una caída en las ventas. Tras meses de negociaciones, el Ministerio de Industria concedió ayer una de sus peticiones: ampliar hasta diciembre de 2020 una moratoria que suaviza, al menos en parte, el salto en el Impuesto de Matriculación que acarrea el nuevo sistema de medición de las emisiones.

Gráfico: / Cristina Zafra

Tramos del impuesto

Este tributo está ligado a las emisiones y tiene cuatro tramos: el 0% para los que emiten menos de 120 gr/km de CO2, que son la mayoría, siete de cada diez; 4,75% para los que están entre 120 y 160; 9,75% para los que se sitúan entre 160 y 200; y 14,75% para los que exceden los 200. El problema viene de que el nuevo sistema de medición WLTP es mucho más riguroso que el anterior y simula las condiciones reales de conducción. Por eso, para cada vehículo arroja un valor superior de contaminación y, por tanto, un mayor coste en el Impuesto de Matriculación, ya que coches que hasta ahora estaban exentos pueden verse obligados a pagarlo o bien pueden saltar a un tramo superior.

Pero existe un baremo intermedio entre el viejo sistema de medición –NEDC– y el nuevo, que se denomina el valor correlado, que sólo incrementa las emisiones de forma moderada, en torno a un 5%, frente al 20% que implica el WLTP. El anterior Gobierno ya había permitido la utilización de esta escala hasta el 31 de diciembre de este año y lo que anunció ayer el departamento de Reyes Maroto es que la prórroga se amplía hasta finales de 2020. Todo un respiro.

La asociación de distribuidores Ganvam ya había advertido de que la aplicación completa del nuevo sistema de medición conduciría a que entre un 10% y un 20% de los vehículos que hasta ahora estaban exentos se vean obligados a pagar el tributo. Esta organización aplaudió ayer la decisión, aunque consideró que es «solo un parche» y pidió un cambio tributario total. Las patronales Anfac y Faconauto se pronunciaron en términos similares.

LA CLAVE Aprovechar el momento Las campañas de descuentos surten efecto al atraer a los compradores en busca de chollos

Lo que no cambia es que a partir de hoy ya no se pueden vender los coches que no estén homologados de acuerdo al nuevo sistema WLTP. El 1 de septiembre estaba señalado en rojo en todos los concesionarios de España, puesto que para esa fecha tenían que deshacerse del «stock» acumulado que los fabricantes no habían querido regularizar. Sólo se permitía mantener un cupo del 10% sobre lo vendido el año anterior por cada marca.

Eso es lo que ha forzado a los concesionarios a realizar un gran esfuerzo. «Nosotros nos vimos con unos 100 vehículos que no cumplían y, a base de fuertes descuentos de hasta el 40%, lo hemos vendido casi todos», explica Jon Tolaretxipi, director general del Grupo Easo Motor.

La liquidación se «stocks» se ha logrado con descuentos y también con automatriculaciones de los propios concesionarios, que pasan a engrosar el «kilómetro cero». De ahí que el canal de empresas, donde se contabilizan, registre en Euskadi el mayor incremento, un 67% frente al 37% en particulares. Por otro lado, hay grandes diferencias por territorios, el incremento en Álava llega al 95%; en Gipuzkoa es del 46%; mientras que en Bizkaia se queda en el 30%.