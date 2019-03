Los concesionarios prevén que las ayudas del Renove vasco se acabarán en abril Kepa González ayuda a una clienta a tramitar su solicitud para acogerse al Plan Renove en el concesionario de Japan Car de Leioa. / PEDRO URRESTI Euskadi registra 300 solicitudes en el primer día del programa, que servirá para subvencionar unos 2.300 vehículos OLATZ HERNÁNDEZ Viernes, 29 marzo 2019, 08:12

«Llevaba tiempo queriendo cambiar de coche y al ver el anuncio de las ayudas, me lancé». Como Marta, cientos de vascos comenzaron ayer la tramitación para adherirse al Plan Renove de vehículos. Las ayudas gestionadas por el Ente Vasco de la Energía (EVE) van desde los 2.000 a los 3.000 euros, dependiendo de sus características. El plan distribuirá cinco millones de euros en Euskadi y servirá para subvencionar unos 2.300 vehículos nuevos, una cifra que los concesionarios estiman que podría alcanzarse ya en abril.

La medida pretende impulsar la adquisición de turismos y furgonetas de todo tipo, incluso de aquellos con motores de combustión, siempre que se encuentren entre los modelos menos contaminantes. Los efectos de este programa de ayudas ya se han hecho notar en las ventas:«Las matriculaciones han crecido cerca de un 20% en Bizkaia respecto a marzo del 2018, y será aún más cuando acabe el mes», apuntó ayer el presidente de la Asociación de Concesionarios de Vizcaya (ACV) y director general de Autonervion, Jon Lekue.

El EVEaceptará todas las operaciones realizadas desde el pasado 1 de marzo, en las que el propietario del nuevo vehículo acredite el achatarramiento de otro turismo con más de 10 años de antigüedad. El Gobierno vasco ya matizó que estas ayudas serán incompatibles con el Plan Moves, del Gobierno central, que dejará en Euskadi 2,1 millones y aportará hasta 6.500 euros para la adquisición de vehículos eléctricos puros a partir del próximo lunes, 1 de abril.

Dudas e incertidumbre

«He desguazado el coche y aún no sé si me van a dar la ayuda», reconocía nerviosa Marta. La solicitud debe realizarse de forma telemática y, aunque los concesionarios no están obligados a asistir al cliente, ella acudió allí para tramitarla. «A las ocho de la mañana he ayudado a otra clienta a hacerlo y no ha habido problema», le tranquilizaba Kepa González, asesor comercial de Japan Car en Leioa. Allí ya notan los efectos del Plan Renove:«Sobre todo en los modelos híbridos. El tope de precio para acogerse a las ayudas es de 25.000 euros y ahí entran casi todos los modelos».

Al tratarse del primer día, las dudas y la incertidumbre fueron la tónica general de la jornada. En el EVE estaban preparados para una avalancha de peticiones, aunque finalmente las cifras se mantuvieron dentro de lo previsto. A las 19.00 horas, se habían registrado unos 300 expedientes, que después deberán revisarse para asegurar que cumplen todos los requisitos. Como curiosidad, la primera solicitud llegó a las 00.07 horas, de madrugada, desde Durango.

A este ritmo, los concesionarios prevén que los 5 millones no tardarán en agotarse. Aunque las primeras estimaciones apuntaban a que durarían entre 2 y 3 meses, varios concesionarios consultados por este periódico se marcan una fecha límite mucho más cercana:«No creo que lleguen a mayo», resumió el director comercial de Gaursa, Gotzon Rodríguez.

Ellos, como la mayoría de los vendedores, han optado por ayudar a los clientes a realizar los trámites. «Tenemos avanzada la documentación de unas 200 solicitudes y hay otras tantas pendientes», calcula Rodríguez. En su caso, el volumen de pedidos ha experimentado un incremento del 40% respecto al año pasado y los modelos más vendidos son los GLP (gas). «La mayoría de los clientes estaba esperando a este momento. Se trata de compradores que gastan entre 14.000 y 15.000 euros por vehículo».

