Concesionarios se adelantan al Renove vasco para evitar el parón de las ventas Hugo Madariaga / El Correo El sector ve muy improbable que cuando entre en vigor pueda añadir descuentos adicionales a los que aplicará el EVE JESÚS L. ORTEGA Jueves, 14 febrero 2019, 00:41

A finales del próximo mes de marzo. Esa es la estimación temporal que el viceconsejero de Industria, Javier Zarraonandia, y el director del Ente Vasco de la Energía (EVE), Iñigo Ansola, trasladaron el pasado martes a los representantes de los concesionarios de vehículos de Euskadi para la entrada en vigor del Renove vasco. Cerca de mes y medio aún que los vendedores de automóviles y furgonetas consideran excesivo y en el que temen un desplome de las operaciones, ya que muchos clientes, o al menos todos aquellos que cumplan las condiciones para acogerse a las ayudas anunciadas y puedan esperar ese tiempo, aguardarán hasta la aplicación de los descuentos por parte del Gobierno vasco para comprar su nuevo vehículo.

«Es demoledor estar más de un mes con nuestra actividad parada», señalaba ayer el presidente de la Asociación de Concesionarios de Bizkaia, Jon Lekue. Ante esa perspectiva, además de pedir que el plan se ponga en marcha «de inmediato», algunos concesionarios han decidido adelantarse y desde ayer mismo ofrecen descuentos equivalentes a los avanzados en el Renove del Ejecutivo autonómico a fin de compensar un eventual frenazo de sus ventas. Tal es el caso, por ejemplo, de Gaursa, concesionario que cuenta con 15 establecimientos en el País Vasco y que ya ofrece los 2.000 euros de descuento por la compra durante este mes de febrero de cualquiera de sus vehículos nuevos, con la particularidad, además, de que no exige la antigüedad mínima de 10 años, que si se requerirá para poder acogerse al Renove vasco.

Entretanto llega la fecha definitiva de activación del plan dotado con 5 millons de euros –al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco con todos sus detalles–, los concesionarios reconocen encontrarse en un mar de dudas, ya que pese a la información que se les ofreció el pasado martes por parte de los representantes institucionales, indican que aún hay muchas cuestiones que no se han aclarado.

Las ayudas 2.000 euros será la ayuda que otorgue el EVE para la compra de turismos nuevos de gasolina o diésel que tengan la calificación energética 'A' y no superen los 25.000 euros de precio, siempre que se achatarre otro de más de 10 años. 3.000 euros será la ayuda si el vehículo (turismo o furgoneta) que se adquiera es eléctrico puro o con propulsión de hidrógeno. Si se trata de un híbrido enchufable, la subvención será de 2.500 euros y si es híbrido no enchufable, a gas natural o a gas licuado del petróleo, se aplicará un descuento de 2.250 euros.

Lo que tampoco está claro, aunque parece muy improbable a tenor de las declaraciones recogidas por este diario entre representantes del sector, es que los propios concesionarios 'acompañen' –o no al menos de forma general– la campaña del Renove oficial con descuentos adicionales al estilo de lo que ocurría con los planes PIVE, en los que las marcas ponían una cantidad equivalente a la subvención que aportaba el Gobierno. A este respecto, Jon Lekue recuerda que «en los PIVE eran los fabricantes y el Gobierno, no los concesionarios, los que ponían el dinero a partes iguales porque era un plan nacional. En este caso, los fabricantes no creo que puedan hacer descuentos para una sola comunidad».

Por su parte, el secretario general de la Asociación de Empresarios Guipuzcoanos de la Automoción, Juan María López Osa, explicó tras el encuentro del martes que «el sector está abierto a colaborar», pero reconoció que no puede abordar una política comercial conjunta. «Es un segmento muy diverso y cada concesionario hará lo que quiera o lo que pueda», dijo. Otras fuentes del sector señalan que los márgenes comerciales con los que trabajan son ya muy estrechos y que sería muy complicado acercarse siquiera a las ayudas establecidas en el Renove.

En la vertiente fiscal, las cosas están claras. La aportación que haga el Gobierno vasco en este plan –esa subvención entre 2.000 y 3.000 euros por vehículo– estará completamente exenta en el IRPF. Esto es, no se considerará una renta para los beneficiarios. Ni siquiera será necesaria una adaptación fiscal para ello. Los reglamentos del IRPF de Bizkaia, Álava y Gipuzkoa recogen desde 2014 el carácter exento de este tipo de subvenciones.