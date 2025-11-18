La compraventa de vivienda vuelve a batir un nuevo récord en Euskadi

El mercado inmobiliario en Euskadi sigue batiendo récords históricos pese a la incesante subida de los precios de la vivienda, y es que los datos ... evidencian que la demanda existente para acceder a un inmueble, que se encuentra totalmente disparada, está pesando más en la balanza que el encarecimiento del metro cuadrado, lo que ha impulsado el número de operaciones hasta cifras nunca antes vistas. Así lo constatan los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que cifran en 2.674 las operaciones de compraventa registradas en Euskadi en septiembre, el mejor dato de la serie histórica. Bajando al detalle, 1.401 de esas operaciones se dieron en Bizkaia, otras 711 en Gipuzkoa y finalmente 562 en Álava.

Se trata de un avance del 6,2% respecto al mismo mes del año pasado. No es un crecimiento muy alto comparativamente, pero cabe recordar que en aquel mes del año pasado también se llegó a un techo histórico, aunque en aquel entonces el alza respecto al año precedente fue mucho mayor, del 67%, lo que ahora parece indicar que el mercado puede estar estabilizándose.

Otra señal que confirma este hecho es que por primera vez en catorce meses, en agosto se una caída en el número de operaciones. Y por último está el euríbor, que cerró octubre con la tercera subida consecutiva, con una media del 2,18%. Y es que pese a que el indicador de referencia para las hipotecas había evolucionado a la baja los anteriores meses debido a los recortes de tipos acometidos por el Banco Central Europeo (BCE) hasta dejarlos en el 2%, todo parece indicar que van a seguir anclados en ese guarismo, al menos a corto plazo, lo que ha hecho que el euríbor haya tocado suelo y vuelva a coger vuelo.

Y es que durante los últimos meses, si hay algo que ha animado al mercado de compraventa es que los tipos relativamente bajos han mejorado las condiciones de financiación para las familias, compensando en cierta parte las subidas de precio de la vivienda. Así las cosas, Euskadi cierra los tres primeros trimestres del año con un total de 19.905 operaciones de compraventa, lo que se traduce en un crecimiento del 17,5% respecto al año anterior, en el que se registraron 16.939 desde enero hasta septiembre.

A nivel nacional, en el mes de septiembre las operaciones llegaron a las 63.794, un avance interanual del 3,8%, dato ligeramente menor al registrado en Euskadi. Las comunidades autónomas que presentaron los mayores aumentos fueron Castilla-La Mancha (19,0%), Navarra (12,4%) y Andalucía (10,2%). En el otro extremo, Baleares (-9,6%), Asturias (-4,1%) y La Rioja (-3,2%) registraron los mayores descensos.