Directo Importantes atascos en los accesos a Bilbao por la protesta de los taxistas contra Uber y Cabify
Hasta septiembre se han registrado 19.905 operaciones de compraventa de vivienda en Euskadi, un 17,5% más que el año pasado. Yvonne Iturgaiz

La compraventa de vivienda vuelve a batir un nuevo récord en Euskadi

En septiembre se registraron 2.674 operaciones, un 6,2% más que el año pasado, aunque ya hay indicios de estabilización

Gonzalo Ruiz

Gonzalo Ruiz

Martes, 18 de noviembre 2025, 10:08

Comenta

El mercado inmobiliario en Euskadi sigue batiendo récords históricos pese a la incesante subida de los precios de la vivienda, y es que los datos ... evidencian que la demanda existente para acceder a un inmueble, que se encuentra totalmente disparada, está pesando más en la balanza que el encarecimiento del metro cuadrado, lo que ha impulsado el número de operaciones hasta cifras nunca antes vistas. Así lo constatan los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que cifran en 2.674 las operaciones de compraventa registradas en Euskadi en septiembre, el mejor dato de la serie histórica. Bajando al detalle, 1.401 de esas operaciones se dieron en Bizkaia, otras 711 en Gipuzkoa y finalmente 562 en Álava.

