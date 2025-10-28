El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La compra de Uvesco se financiará endeudando en 500 millones a la empresa

Kutxabank, Fundación Artizarra, la EPSV de Geroa e Inveready aportarán cada uno 30 millones a la operación

Lucas Irigoyen

Lucas Irigoyen

Martes, 28 de octubre 2025, 07:24

El movimiento liderado por el consejero delegado de Uvesco, Ángel Jareño, para adquirir la compañía de los supermercados BM ha generado gran expectación porque podría ... lograr, con apoyo de agentes vascos, el control de la empresa, así como mantener el modelo de negocio y los centros de decisión en Euskadi.

