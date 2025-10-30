El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Central de cogeneración en Euskadi E. C.

La cogeneración vasca tiene congelados 180 millones de inversión por falta de regulación

Sigue siendo la segunda fuente de generación eléctrica en Euskadi, a pesar de tener el 35% de las 81 instalaciones paradas

Lucas Irigoyen

Lucas Irigoyen

Jueves, 30 de octubre 2025, 00:12

Comenta

La cogeneración forma parte del ADN del sistema eléctrico vasco. Lo es de tal modo que, durante muchos años, ha sido la principal fuente de ... toda la generación eléctrica de Euskadi. Así, hace diez años, de los 5.425 MWh de electricidad producidos en País Vasco, el 37,4% provenían de esta tecnología, más incluso que de los ciclos combinados. Pero la incertidumbre que afecta a la regulación del sector –espera desde 2021 un marco de retribución y la adjudicación de nuevas potencias– está dejando en el limbo a las 81 plantas con las que cuenta Euskadi. Todas ellas están ligadas a empresas de los sectores del refino, el papelero, el químico y el alimentario. Se trata de compañías históricas como Petronor, Michelin, Iberpapel Smurfit Kappa, Papelera del Oria, General Química, Iparlat, Unilever o los Hospitales de Basurto y Galdakao.

