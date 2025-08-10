El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Coches de la marca china BYD, a la espera de ser embarcados en el puerto de Sozhou con destino a la exportación. AFP

Los coches chinos duplican sus ventas en Euskadi y suponen ya un 10% del mercado

Las marcas del gigante asiático registran una irrupción récord por sus precios agresivos, buen equipamiento y el auge eléctrico

Félix Montero

Félix Montero

Domingo, 10 de agosto 2025, 00:05

El paisaje automovilístico vasco ha cambiado de forma silenciosa pero radical en los últimos años. Donde antes dominaban los Renault, Peugeot o Volkswagen, ahora empiezan ... a ganar terreno vehículos con nombres hasta hace poco desconocidos: BYD, Omoda, Seres o Jaecco. Son marcas chinas que han pasado del anonimato a ocupar una décima parte del mercado en tiempo récord, impulsadas por precios agresivos, modelos bien equipados y una ofensiva eléctrica que está desafiando a la industria europea en su propio terreno.

